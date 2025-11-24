ABCテレビが関西から新たなビッグコンテンツを生み出すプロジェクト、「月よるビッグバン」。第１弾の「コント・デ・ンガナ」は、ロングコートダディ（堂前、兎）、ニッポンの社長（辻、ケツ）、セルライトスパ（肥後、大須賀）、蛙亭（中野、イワクラ）という関西のコント師４組と、毎回1人出演する関西出身ゲストの“オモ・ロ・ビト”による、ユニットコント番組だ。

©ABCテレビ

第5回は日向坂46の松田好花をゲストに迎え、「怪談話」「来てくれたんだね！ナンマン」「怖いよ！ナンマン」をお届けする。

©ABCテレビ

松田が挑戦した「怪談話」の舞台は、テレビ局のスタジオ。AD（松田）に連れられた怪談師の朧木（ケツ）が、ディレクター（辻）、AD（肥後）、ヘアメイク（イワクラ）が待つスタジオに温かく迎えられる。しかし、リハーサルが始まると、徐々に不穏な空気に。今回がテレビ初出演となる朧木は、テレビ業界独特の決まりごとにどんどんストレスが溜まっていき…！？

©ABCテレビ

大人気「さあ行け！ナンマン」シリーズは、２本立てでお送りする！

第6話「来てくれたんだね！ナンマン」は、民家の和室に侵入した宿敵のゴミマン（ケツ）を、ナンマン（兎）があっさり退治する場面からスタート。「すげえやナンマン！ ありがとう！」と喜ぶ鹿の少年（辻）に、「玄関のドアが開いてるからゴミマンが入ってくるんだぞ」と、ナンマン恒例の世直しタイムが始まった。話が噛み合わない上、うっすら舐めた態度をとる少年に、ナンマンのイライラが爆発寸前に！？

©ABCテレビ

第7話「怖いよ！ナンマン」は先ほどの和室が舞台。少年たち（辻、堂前、大須賀、中野）がコタツでゲームをしていると、ナンマンが「また玄関開いてるわ」と入ってくる。教訓が全く活かされていないどころか、ナンマンを舐めているとしか思えない4人に対し、ナンマンの態度が急変し…！

アニメシリーズ「でんがな」の第2回には、クセの強い新キャラクターが登場。さらに、エンディングでは未公開シーンや松田のコメントに加え、12月28日に関する続報も！

ABCテレビ「コント・デ・ンガナ」は、毎週月曜深夜0時放送中。TVerでも無料配信。