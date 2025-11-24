iPhone16が安い！Amazonブラックフライデー2025で買うべきiPhone【注意点とお得に買う方法】
2025年のAmazonブラックフライデーがついに開幕しました。
▶Amazonブラックフライデーで最も買うべきiPhoneはコレ！
今年はなんと最新モデルのiPhone 16が15％オフという異例の値引き。
Apple公式ではほぼ値下げされないため、今年のブラックフライデーは買い替えの最適タイミングと言えます。
まずはセール対象をチェックしておきましょう。
※価格などの情報は変更の可能性があります。
■【15%OFF】最も買うべき！「iPhone16（256GB）」
【Apple iPhone 16（256GB）】
価格：118,900円（通常 139,800円 → 15%オフ）
ポイント：1,189pt付与
・2万円以上の割引＋ポイント還元で実質10万円台前半
・256GBのゆとりある容量で長く使える
・最新チップ搭載機としては破格の値下げ➡もっとも今回買うべきモデルはコレ！
■【11%OFF】容量を重視するなら「iPhone16（512GB）」
大容量モデルが欲しい人は、こちらもブラックフライデー値引きされています。
【Apple iPhone 16（512GB）】
価格：151,800円（通常 169,800円 → 11%オフ）
ポイント：1,518pt付与
・512GBの大容量で、写真・動画を大量保存したい人に最適
・11％値引き、上位モデルとしては十分お得
・4K動画を撮る人・動画編集をする人・アプリを大量に入れる人におすすめ！
■【12%OFF】10万以下に！「iPhone15（128GB）」
最新モデルまでは必要ないけれど、「できるだけ新しくて、性能バランスの良いiPhoneが欲しい」という人は、iPhone15もブラックフライデーでしっかり値引きされています！
【Apple iPhone 15（128GB）グリーン/イエロー】
価格：98,800円（通常 112,800円 → 12％オフ）
・10万円を切る価格で“ほぼ最新”の性能
・A16 Bionic搭載で日常利用には十分すぎる性能
・カメラの基本性能も高く、コスパ重視の選択肢として◎
■【17%OFF】「iPhone14」が7万円台！
【iPhone 14（128GB）】
79,800円（通常 95,800円 → 17%オフ）
とにかくお買い得価格のiPhoneがほしい人におすすめ。
・Lightning端子
・AI機能の本格対応はiPhone16ほどには劣る
・カメラ性能は控えめ
という点はチェックしておきましょう。
■Amazonブラックフライデーで買う時の注意点
● ポイントアップキャンペーンは事前エントリー必須
→エントリー忘れは大損！必ずエントリーを！
●売り切れ注意！
→迷っていると欲しいカラーが売り切れになることも。欲しい人はお早めに！
■さらにお得に買う裏ワザ
● Amazonギフト券キャンペーンを利用
→ 対象者限定でAmazonギフトカード5,000円以上購入で最大700ポイントもらえる
● ポイントアップキャンペーンと併用を忘れない
● 初売りよりブラックフライデーの方が安いことが多いので待たずに買うべし。
→ 特に2025年Amazonブラックフライデーは“最新モデルまで値下げ”という異例の年。
■まとめ：iPhone16を買うならブラックフライデーがおすすめ
・iPhone16が15％オフで最安級
・価格重視ならiPhone14
今年は最新モデルが割引されている特別な年。買い替えるなら今がベストです！
こちらもセール対象に！
▶Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載
●29,800円→Amazonブラックフライデー2024価格 24,800円
【レタスクラブ編集部YYY】
▶Amazonブラックフライデーで最も買うべきiPhoneはコレ！
今年はなんと最新モデルのiPhone 16が15％オフという異例の値引き。
Apple公式ではほぼ値下げされないため、今年のブラックフライデーは買い替えの最適タイミングと言えます。
まずはセール対象をチェックしておきましょう。
※価格などの情報は変更の可能性があります。
■【15%OFF】最も買うべき！「iPhone16（256GB）」
【Apple iPhone 16（256GB）】
価格：118,900円（通常 139,800円 → 15%オフ）
ポイント：1,189pt付与
・2万円以上の割引＋ポイント還元で実質10万円台前半
・256GBのゆとりある容量で長く使える
・最新チップ搭載機としては破格の値下げ➡もっとも今回買うべきモデルはコレ！
■【11%OFF】容量を重視するなら「iPhone16（512GB）」
大容量モデルが欲しい人は、こちらもブラックフライデー値引きされています。
【Apple iPhone 16（512GB）】
価格：151,800円（通常 169,800円 → 11%オフ）
ポイント：1,518pt付与
・512GBの大容量で、写真・動画を大量保存したい人に最適
・11％値引き、上位モデルとしては十分お得
・4K動画を撮る人・動画編集をする人・アプリを大量に入れる人におすすめ！
■【12%OFF】10万以下に！「iPhone15（128GB）」
最新モデルまでは必要ないけれど、「できるだけ新しくて、性能バランスの良いiPhoneが欲しい」という人は、iPhone15もブラックフライデーでしっかり値引きされています！
【Apple iPhone 15（128GB）グリーン/イエロー】
価格：98,800円（通常 112,800円 → 12％オフ）
・10万円を切る価格で“ほぼ最新”の性能
・A16 Bionic搭載で日常利用には十分すぎる性能
・カメラの基本性能も高く、コスパ重視の選択肢として◎
■【17%OFF】「iPhone14」が7万円台！
【iPhone 14（128GB）】
79,800円（通常 95,800円 → 17%オフ）
とにかくお買い得価格のiPhoneがほしい人におすすめ。
・Lightning端子
・AI機能の本格対応はiPhone16ほどには劣る
・カメラ性能は控えめ
という点はチェックしておきましょう。
■Amazonブラックフライデーで買う時の注意点
● ポイントアップキャンペーンは事前エントリー必須
→エントリー忘れは大損！必ずエントリーを！
●売り切れ注意！
→迷っていると欲しいカラーが売り切れになることも。欲しい人はお早めに！
■さらにお得に買う裏ワザ
● Amazonギフト券キャンペーンを利用
→ 対象者限定でAmazonギフトカード5,000円以上購入で最大700ポイントもらえる
● ポイントアップキャンペーンと併用を忘れない
● 初売りよりブラックフライデーの方が安いことが多いので待たずに買うべし。
→ 特に2025年Amazonブラックフライデーは“最新モデルまで値下げ”という異例の年。
■まとめ：iPhone16を買うならブラックフライデーがおすすめ
・iPhone16が15％オフで最安級
・価格重視ならiPhone14
今年は最新モデルが割引されている特別な年。買い替えるなら今がベストです！
こちらもセール対象に！
▶Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載
●29,800円→Amazonブラックフライデー2024価格 24,800円
【レタスクラブ編集部YYY】