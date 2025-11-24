2025年のAmazonブラックフライデーがついに開幕しました。

▶Amazonブラックフライデーで最も買うべきiPhoneはコレ！

今年はなんと最新モデルのiPhone 16が15％オフという異例の値引き。

Apple公式ではほぼ値下げされないため、今年のブラックフライデーは買い替えの最適タイミングと言えます。

まずはセール対象をチェックしておきましょう。

※価格などの情報は変更の可能性があります。

■【15%OFF】最も買うべき！「iPhone16（256GB）」

Apple iPhone 16 (256 GB) - ティール SIMフリー 5G対応


【Apple iPhone 16（256GB）】

価格：118,900円（通常 139,800円 → 15%オフ）

ポイント：1,189pt付与

・2万円以上の割引＋ポイント還元で実質10万円台前半

・256GBのゆとりある容量で長く使える

・最新チップ搭載機としては破格の値下げ➡もっとも今回買うべきモデルはコレ！

■【11%OFF】容量を重視するなら「iPhone16（512GB）」

大容量モデルが欲しい人は、こちらもブラックフライデー値引きされています。

Apple iPhone 16 (256 GB) - SIMフリー 5G対応


【Apple iPhone 16（512GB）】

価格：151,800円（通常 169,800円 → 11%オフ）

ポイント：1,518pt付与

・512GBの大容量で、写真・動画を大量保存したい人に最適

・11％値引き、上位モデルとしては十分お得

・4K動画を撮る人・動画編集をする人・アプリを大量に入れる人におすすめ！

■【12%OFF】10万以下に！「iPhone15（128GB）」

最新モデルまでは必要ないけれど、「できるだけ新しくて、性能バランスの良いiPhoneが欲しい」という人は、iPhone15もブラックフライデーでしっかり値引きされています！

iPhone 15 128GB グリーン


【Apple iPhone 15（128GB）グリーン/イエロー】

価格：98,800円（通常 112,800円 → 12％オフ）

・10万円を切る価格で“ほぼ最新”の性能

・A16 Bionic搭載で日常利用には十分すぎる性能

・カメラの基本性能も高く、コスパ重視の選択肢として◎

■【17%OFF】「iPhone14」が7万円台！

iPhone 14 128GB ミッドナイト


【iPhone 14（128GB）】

79,800円（通常 95,800円 → 17%オフ）

とにかくお買い得価格のiPhoneがほしい人におすすめ。

・Lightning端子

・AI機能の本格対応はiPhone16ほどには劣る

・カメラ性能は控えめ

という点はチェックしておきましょう。

■Amazonブラックフライデーで買う時の注意点

● ポイントアップキャンペーンは事前エントリー必須

→エントリー忘れは大損！必ずエントリーを！

●売り切れ注意！

→迷っていると欲しいカラーが売り切れになることも。欲しい人はお早めに！

■さらにお得に買う裏ワザ

● Amazonギフト券キャンペーンを利用

→ 対象者限定でAmazonギフトカード5,000円以上購入で最大700ポイントもらえる

● ポイントアップキャンペーンと併用を忘れない

● 初売りよりブラックフライデーの方が安いことが多いので待たずに買うべし。

→ 特に2025年Amazonブラックフライデーは“最新モデルまで値下げ”という異例の年。

■まとめ：iPhone16を買うならブラックフライデーがおすすめ

・iPhone16が15％オフで最安級

・価格重視ならiPhone14

今年は最新モデルが割引されている特別な年。買い替えるなら今がベストです！

こちらもセール対象に！

Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載がセール価格24,800円


▶Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載

●29,800円→Amazonブラックフライデー2024価格 24,800円

【レタスクラブ編集部YYY】