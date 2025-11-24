プレミアリーグ 25/26の第12節 リーズとアストンビラの試合が、11月23日23:00にエランド・ロードにて行われた。

リーズはノア・オカフォー（FW）、ルーカス・ヌメチャ（FW）、ブレンデン・アーロンソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、モーガン・ロジャース（FW）、エミリアーノ・ブエンディア（MF）らが先発に名を連ねた。なお、リーズに所属する田中 碧（MF）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の8分に試合が動く。リーズのルーカス・ヌメチャ（FW）がゴールを決めてリーズが先制。

23分、リーズが選手交代を行う。アントン・シュタハ（MF）に代わり田中 碧（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半が終了。1-0とリーズがリードしてハーフタイムを迎えた。

アストンビラは後半の頭から2人が交代。リュカ・ディニュ（DF）、エミリアーノ・ブエンディア（MF）に代わりイアン・マートセン（DF）、ドニエル・マレン（FW）がピッチに入る。

48分アストンビラが同点に追いつく。ドニエル・マレン（FW）のアシストからモーガン・ロジャース（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

68分、アストンビラは同時に2人を交代。ジョン・マッギン（MF）、オリー・ワトキンス（FW）に代わりロス・バークリー（MF）、ジェイドン・サンチョ（FW）がピッチに入る。

71分、リーズは同時に2人を交代。田中 碧（MF）、ルーカス・ヌメチャ（FW）に代わりドミニク・キャルバートルウィン（FW）、ダニエル・ジェームズ（FW）がピッチに入る。

75分アストンビラが逆転。モーガン・ロジャース（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アストンビラが1-2で勝利した。

なお、リーズに所属する田中 碧（MF）は23分から交代で出場したが、71分に交代により退いた。45+3分にイエローカードを受けている。

2025-11-24 01:20:09 更新