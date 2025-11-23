ºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç¾º³Ê·èÄê¡Ö0¡×¤ÎÄ¶Âçº®Àï¡Ä»ÄÎ±Áè¤¤¤âßõÎõ¡¢»Ä2¤Î¹ß³ÊÏÈ¤Ï3¥Á¡¼¥à¤Ë²ÄÇ½À¡¿J2Âè37Àá
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè37Àá¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤¬¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤È¤ÎÅ·²¦»³¤òÀ©¤·¤Æ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡£¤¿¤À¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤â¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£Àá¤ÇÄ¹ºê¤Î¾º³Ê¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÏÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ËÇÔ¤ì¤Æ¡¢¼«Æ°¾º³Ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¡£°ìÊý¡¢ÆÁÅç¤Ï2°Ì¤Î¿å¸Í¤È¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö3¡×¤Ë½Ì¤á¡¢2°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ø¤ÎË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡ºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç¼«Æ°¾º³Ê¤¬1¥Á¡¼¥à¤â·è¤Þ¤é¤Ê¤¤»Ë¾åµ©¤Ë¸«¤ëÂçº®Àï¤À¡£Ä¹ºê¡¢¿å¸Í¡¢ÀéÍÕ¡¢ÆÁÅç¤¬¡È»Í¤ÄÇÃ¡É¤ÎÁè¤¤¤ËÎ×¤à¡£ÆÁÅç¤ÈÄ¹ºê¤ÏÆÁÅç¥Û¡¼¥à¤ÇÄ¾ÀÜÂÐ·è¤·¡¢¿å¸Í¤Ï»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤È¡¢ÀéÍÕ¤Ï¼çË¤¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ò·Ù¹ðÎßÀÑ¤Ç·ç¤¯FCº£¼£¤È¤½¤ì¤¾¤ì¥Û¡¼¥à¤ÇÀï¤¦¡£
¡¡6°Ì¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤È¥É¥í¡¼¡£7°Ì¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ï¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤È·àÅª¤Ê¥É¥í¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷¿Ê½Ð¤Ø¤ÎË¾¤ß¤ò·Ò¤¤¤À¤¬¡¢8°Ì¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ÏÆ£»ÞMYFC¤È°ú¤Ê¬¤±¤Æ1Ç¯¤Ç¤ÎJ1Éüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
¡¡»ÄÎ±Áè¤¤¤âºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Æ°¹ß³ÊÏÈ¤¬»Ä¤ê2¤Ä¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¹ß³Ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï3¥Á¡¼¥à¡£17°Ì¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ï¾¡¤Æ¤Ð¼«ÎÏ¤Ç»ÄÎ±·èÄê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°¦É²FC¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ç»ÄÎ±·èÄê¤Ê¤é¤º¡£¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ï·àÅª¤Ê¾¡Íø¤Ç¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤ò²¼¤·¤Æ18°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ï¥É¥í¡¼¤Ç¼ó¤ÎÈé°ìËç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Àá¤Î»î¹ç·ë²Ì¤È½ç°ÌÉ½¡¢ºÇ½ªÀá¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§11·î23Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë
ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡¡0¡Ý1¡¡¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ
V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡¡2¡Ý1¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯
¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¡¡0¡Ý0¡¡¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ
¤¤¤ï¤FC¡¡0¡Ý0¡¡¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC
RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡¡1¡Ý2¡¡ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹
¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¡¡0¡Ý1¡¡¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³
¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡¡2¡Ý2¡¡¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á
Æ£»ÞMYFC¡¡0¡Ý0¡¡¥µ¥¬¥óÄ»À´
FCº£¼£¡¡1¡Ý1¡¡ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ
°¦É²FC¡¡1¡Ý1¡¡¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡¿ÆÀ¼ºÅÀº¹
1°Ì¡¡Ä¹ºê¡Ê69¡¿¡Ü19¡Ë
2°Ì¡¡¿å¸Í¡Ê67¡¿¡Ü19¡Ë
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¼«Æ°¾º³Ê·÷¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
3°Ì¡¡ÀéÍÕ¡Ê66¡¿¡Ü17¡Ë
4°Ì¡¡ÆÁÅç¡Ê64¡¿¡Ü21¡Ë
5°Ì¡¡ÂçµÜ¡Ê63¡¿¡Ü22¡Ë
6°Ì¡¡ÀçÂæ¡Ê62¡¿¡Ü12¡Ë
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¾º³ÊPO½Ð¾ì·÷¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
7°Ì¡¡ÈØÅÄ¡Ê61¡¿¡Ü7¡Ë
8°Ì¡¡Ä»À´¡Ê58¡¿¡Ü4¡Ë
9°Ì¡¡¤¤¤ï¤¡Ê53¡¿¡Ü10¡Ë
10°Ì¡¡º£¼£¡Ê53¡¿¡Ü5¡Ë
11°Ì¡¡»³·Á¡Ê50¡¿¡Ü3¡Ë
12°Ì¡¡»¥ËÚ¡Ê50¡¿¡Ý16¡Ë
13°Ì¡¡¹ÃÉÜ¡Ê43¡¿¡Ý8¡Ë
14°Ì¡¡½©ÅÄ¡Ê43¡¿¡Ý13¡Ë
15°Ì¡¡Æ£»Þ¡Ê39¡¿¡Ý8¡Ë
16°Ì¡¡ÂçÊ¬¡Ê38¡¿¡Ý15¡Ë
17°Ì¡¡·§ËÜ¡Ê36¡¿¡Ý16¡Ë
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¼«Æ°¹ß³Ê·÷¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
18°Ì¡¡ÉÙ»³¡Ê34¡¿¡Ý18¡Ë
19°Ì¡¡»³¸ý¡Ê33¡¿¡Ý12¡Ë
20°Ì¡¡°¦É²¡Ê22¡¿¡Ý33¡Ë
¢§11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë
14:00¡¡»¥ËÚ¡¡vs¡¡°¦É²
14:00¡¡ÀçÂæ¡¡vs¡¡¤¤¤ï¤
14:00¡¡»³·Á¡¡vs¡¡Æ£»Þ
14:00¡¡¿å¸Í¡¡vs¡¡ÂçÊ¬
14:00¡¡ÀéÍÕ¡¡vs¡¡º£¼£
14:00¡¡ÉÙ»³¡¡vs¡¡½©ÅÄ
14:00¡¡»³¸ý¡¡vs¡¡ÂçµÜ
14:00¡¡ÆÁÅç¡¡vs¡¡Ä¹ºê
14:00¡¡Ä»À´¡¡vs¡¡ÈØÅÄ
14:00¡¡·§ËÜ¡¡vs¡¡¹ÃÉÜ
