¡ÚËã¿ý¼ÂÀï²òÀâ¡Û°ÂÇ×¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¡Ö¼é¤ë¤¿¤á¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¸½ºÇ¹â°Ì¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¥×¥í¤¬¸ì¤ë¡Ö¹¶¤á¤Î°ÂÇ×ÏÀ¡×
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÈ¯ÃËÆ»¾ì¡ÚËã¿ý²òÀâch¡Û¡×¤¬Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£º£²ó¤ÏÂè49´üºÇ¹â°Ì¡¦M¥êー¥°¤Ç¤Ï¥¢ー¥¹¥¸¥§¥Ã¥Ä½êÂ°¤ÎÀÐ°æ°ìÇÏ¥×¥í¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¼ÂÀï·Á¼°¤Ç¤½¤Î»×¹Í¤ËÇ÷¤ë´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¢ー¥¹¥¸¥§¥Ã¥Ä¤¬¿·Àß¤·¤¿Ëã¿ý¥ëー¥à¡Ö¶åÏ¡ÊõÅõ¡×¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ËÜÆ°²è¡£ÀÐ°æ¥×¥í¤¬¼ÂºÝ¤ËÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¶ÉÌÌ¤´¤È¤Î»×¹Í¤ò¸À¸ì²½¤·¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡Ö°ÂÇ×¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¡×¤ä¡ÖÆÉ¤ß¤Îµ»½Ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¢£°ÂÇ×¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¡Ö¼é¤ë¤¿¤á¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
Åì2¶É¡¢ÇÛÇ×¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢ÀÐ°æ¥×¥í¤Ï»úÇ×¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¿Ê¹Ô¤¹¤ë¡£¤³¤³¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¡Ö°ÂÇ×¤ò»ý¤ÄÍýÍ³¡×¤¬Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¡£
ÀÐ°æ¥×¥í¤Ï¡Ö°ÂÇ×¤ò»ý¤Á¤¿¤¬¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤ó¤Ç°ÂÇ×¤ò»ý¤Ä¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ø¿¶¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¼éÈ÷¤Î¤¿¤á¤Ë»ý¤Ä¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê°ÂÇ×¤À¤¬¡¢ÀÐ°æ¥×¥í¤Î»×¹Í¤ÏµÕ¤À¡£¡Ö°ÂÇ×¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ã¤Æ¡¢¥êー¥Á¤¬Íè¤Æ¤âÇ´¤Ã¤Æ¥¢¥¬¥ê¤¿¤¤¤«¤é°ÂÇ×¤ò»ý¤Ã¤Æ¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¼ê¤¬°¤¤»þ¤Ï¡¢¥êー¥Á¤¬Íè¤¿¤éÂ¨ºÂ¤Ë¥ª¥ê¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼ê¤¬¿Ê¤ó¤Ç¥¢¥¬¥ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥êー¥Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤â²¡¤·ÊÖ¤¹¡×¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼«Ê¬¤¬¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¿ô½ä¤«¤«¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¥êー¥Á¤¬Æþ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤½¤ÎºÝ¡¢°ÂÇ×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤òÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤é¼ê¤ò¿Ê¤á¡¢¹¶¤áÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö°ÂÇ×¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡áÌ¤Íè¤Î¹¶¤á¤Î½àÈ÷¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¼éÈ÷°ìÊÕÅÝ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÂÇ¤Á¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°Õ¼±²þ³×¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£¼Î¤ÆÇ×¤«¤é¡Ö²¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¤òÆÉ¤à
Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÀÐ°æ¥×¥í¤Î±Ô¤¤¡ÖÆÉ¤ß¡×¤â¿ï½ê¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
Åì1¶É¡¢¿Æ¤Î¼Î¤ÆÇ×¤ËÃíÌÜ¤·¤¿ÀÐ°æ¥×¥í¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¼êÇ×¹½À®¤òÏÀÍýÅª¤Ë¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¿Æ¤¬¼ê½Ð¤·¤Ç2º÷¤òÀÚ¤Ã¤¿¾ìÌÌ¡£
ÀÐ°æ¥×¥í¤Ï¡Ö2º÷¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢2¡¦4¡¦6¤Î¥ê¥ã¥ó¥«¥ó¤«¤é3¤ò°ú¤¤¤¿Àþ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¤â¤·Áê¼ê¤¬2¡¦4¡¦6º÷¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ3º÷¤ò°ú¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢2º÷¤òÀÚ¤Ã¤Æ4¡¦6º÷¡Ê¥«¥ó5º÷ÂÔ¤Á¡Ë¤Ë¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë2º÷¤¬ÀÚ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬ÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö7º÷¤¬°Å¹ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Õ¥©¥íーÇ×¤À¤Ã¤¿6º÷¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¼Î¤ÆÇ×¤Î°ìËç°ìËç¤«¤éÁê¼ê¤Î¼ê¤ÎÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö·Á¡×¤ò¥í¥¸¥«¥ë¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡ØÊÊ¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¹½ÁÛ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤éÂçÂÎ8º÷¤¬°Å¹ï¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡×¤È¸ì¤ëÀÐ°æ¥×¥í¡£
¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Î´ª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍýµÍ¤á¤ÇÁê¼ê¤Î¼êÇ×¤òÆÉ¤à¸½ºÇ¹â°Ì¤Î»×¹Í¥×¥í¥»¥¹¤Ï°µ´¬¤À¡£
¢£M¥êー¥°¥ëー¥ë¤ò¸«¿ø¤¨¤¿È½ÃÇ
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¼ÂÀï¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¤¬°Î¤¤M¥êー¥°¥ëー¥ë¤ò°Õ¼±¤·¤¿È½ÃÇ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¥ªー¥é¥¹¡¢¼«Ê¬¤¬¥È¥Ã¥×ÌÜ¤Ç·Þ¤¨¤¿¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ë¥¢¥¬¥ê¤Ë¹Ô¤«¤º¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÊü½Æ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¸÷¤ë¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÀÐ°æ¥×¥í¤é¤·¤¤¥æー¥â¥¢°î¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¢¥È¥ß¥Ã¥¯¥êー¥Á¡×¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆÉ¤ß¤ÎÀºÅÙ¡×¤ä¡Ö¹¶ËÉ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎËã¿ý¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬¸«¤Î²ó¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¾ÜºÙ¤ÊÂÐ¶É¤ÎÆâÍÆ¤äÀÐ°æ¥×¥í¤Î²òÀâ¤Ï¡¢¤¼¤ÒÆ°²èËÜÊÔ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
