¡¡¡ÖÎ¦¾å¡¦¸ÞÂç³Ø£Í£Á£Ò£Ã£ÈÂÐ¹³Àï¡×¡Ê£²£²Æü¡¢Ä®ÅÄ£Ç£É£Ï£Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤Ç£³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÄ³ØÂç¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢»³¾å¤ê£µ¶è¤ÎÁª¼êµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£É¬¤º¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤ä¤ê¤È¾Ð¤¤¡¢¼«¿®¤ò¤¿¤À¤è¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ï£µ¶è¤Ç¼ãÎÓ¹¨¼ù¤¬¶è´Ö¿·µÏ¿¤È²÷Áö¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£ËèÇ¯¡¢³ÆÂç³Ø¤Î´ÆÆÄ¤¬¸ÀµÚ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»³ÅÐ¤ê¤¬È¢º¬Ï©¤ÎÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤ë¡££Á£Â£Å£Í£Á¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï»³·èÀï¤Ç¤·¤ç¤¦¡££µ¶è»³¾å¤ê¡¢£¶¶è»³²¼¤ê¡£¤³¤³¤Î£²Ëç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¾¡Íø¤¬¶á¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬Âç²ñ¿·µÏ¿¤Î£²£·Ê¬£³£·ÉÃ£¶£²¤Ç²÷Áö¡£¤Þ¤¿£²£·Ê¬£´£³ÉÃ£¹£²¤ÇÁö¤Ã¤¿ÀÞÅÄÁÔÂÀ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤ò´Þ¤á¡¢·×£µ¿Í¤¬£²£·Ê¬Âæ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç½Ð±À±ØÅÁ£·°Ì¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ£³°Ì¤È¥Á¡¼¥à¤ÏÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìó£±¥«·î¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿È¢º¬Ï©¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÆ¤ß¤òÉÕ¤±¤ë·ë¹¥·ë²Ì¡£¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³ØÀ¸¤Î²Æ¹ç½É°Ê¹ß¤ÎÎý½¬¤ËÂÐ¤¹¤ë½¸ÃæÎÏ¤Ë»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯´¶¤¸¤ë¡£º£Ç¯¤âÀÄ³Ø¤ËÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È¾åµ¡·ù¤ËÁí³ç¤·¤¿¡£