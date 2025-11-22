¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡ÖF40¡×¤Ï¤Ê¤¼¡ÈÇ³¤¨¤ë¡É¤Î¤«¡© ¡È½Ð²ÐÂÐºö¡É¤À¤±¤Ç¡Ö1000Ëü±ßÄ¶¤¨¡×¤Ã¤Æ¥Þ¥¸!? Æ´¤ì¤Î¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡É¤ËÀø¤à¥ê¥¹¥¯¤È¶Ã¤¤Î°Ý»ýÈñ¤È¤Ï
º¸±¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¡È¥Ä¥¤¥ó¥¿¥ó¥¯¡É¤¬Êú¤¨¤ë½ÉÌ¿
¡¡ÀèÆü¤â¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤¬±ê¾å¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¡ÖF40¡×¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç±ê¾å»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¥ó¥¯¤Î·ÐÇ¯Îô²½¤Ë¤è¤ëÇ³ÎÁÏ³¤ì¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡ÖF40¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê35Ëç¡Ë
¡¡½ÅÎÌ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢F40¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¥ó¥¯¤Ïº¸±¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢µëÌý¸ý¤âº¸±¦¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÂ¸ºß¤¹¤ë¥Ä¥¤¥ó»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¤Ï60¥ê¥Ã¥¿¡¼¡ß2¤Ç¹ç·×120¥ê¥Ã¥¿¡¼¡£
¡¡¥¿¥ó¥¯¤Ï°ÂÁ´À¤ò½Å»ë¤·¤Æ¥é¥Ð¡¼À½¤È¤µ¤ì¡¢¥ì¡¼¥¹Ãæ¤ä¹âÂ®Áö¹Ô»þ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤âÇ³ÎÁ¤¬Ï³¤ì¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²£G¤ÇÇ³ÎÁ¤¬Ë½¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥¿¥ó¥¯ÆâÉô¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥¸¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤¬·ÐÇ¯Îô²½¤ÇÊø¤ì¡¢º½¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇ³ÎÁ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÉÔÄ´¤ä½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¥ó¥¯¼«ÂÎ¤Ë¤â¼÷Ì¿¤¬¤¢¤ê¡¢10Ç¯¤´¤È¤Î¸ò´¹¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¥ó¥¯¤Î²Á³Ê¤¬ÊÒÂ¦250Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÊÒÂ¦500Ëü±ß¤Ë¤Þ¤Ç¹âÆ¡£º¸±¦¸ò´¹¤Ç1000Ëü±ßÄ¶¤¨¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¤ß¤Î¸ò´¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹©ÄÂ¹þ¤ß¤Ç100Ëü±ßÄøÅÙ¡Êº¸±¦¤È¤â¡Ë¤Îºî¶È¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¶áÇ¯¤Ï²Á³Ê¤¬Âç¤¤¯¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¥¿¥ó¥¯ËÜÂÎ¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬·ë²Ì¤È¤·¤Æ¹çÍýÅª¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢5ºîÌÜ¤Î¥¹¥Ú¥Á¥¢¡¼¥ì¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥é ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡×¤ä¡Ö¥é ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¦¥¢¥Ú¥ë¥¿¡×¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¸ò´¹Èñ¤¬3000Ëü±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼¡¸µ¤Î°Û¤Ê¤ë°Ý»ýÈñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢F40¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤Õ¤¿¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢F40¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Õ¥£¥ª¥é¥ô¥¡¥ó¥Æ¥£»á¡Ê¸µ¥Ô¥Ë¥ó¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ê¡¦¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö½é¡¢F40¤Ë¤Ï¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¤¬Â¸ºß¤»¤º¡¢¥Æ¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö¶õÎÏÉÔÂ¡×¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢µÞî±ÉÁ¤²Ã¤¨¤¿¤Î¤¬¸½ºß¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÂç·¿¥¦¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥ï¡¼¥¯¥¹ÅªÂ¸ºß¡Ö¥ß¥±¥í¥Ã¥È¡×¤¬À©ºî¤·¤¿¡ÖF40 GTE¡×¤Ç1995¡¦1996Ç¯¤Î¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¤Ë»²Àï¤·¤¿ÂÀÅÄÅ¯Ìé»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ëÈæ¤Ç¥Ö¡¼¥¹¥È°µ¤ò3ÇÜ¤Ë¹â¤á¤¿¥¿¡¼¥Ü¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡¢¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°Ãæ¤Ë²áµë¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È´í¸±¤Ê¤¿¤á¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¼êÁ°¤Ç¥Õ¥ë¥Ö¡¼¥¹¥È¤ò¤«¤±¡¢¸åÎØ¤ò¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤ÆÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÎ°è¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£