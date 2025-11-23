¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¼Â¼ÌÈÇ¡¢¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¥±¥óÌò¤¬¸ò¾ÄÃæ ¨¡ ¡Ø¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡ÙÄ´¤Î°¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ïー¥¯¥¹¤ÈÊÆ¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥êー¤¬À½ºî½àÈ÷Ãæ¤Î¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¼Â¼Ì±Ç²èÈÇ¡ØGUNDAM¡Ê²¾¾Î¡Ë¡Ù¤Ç¡¢¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¥±¥óÌò¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤Î¥Î¥¢¡¦¥»¥ó¥Æ¥£¥Í¥ª¤¬½Ð±é¸ò¾Ä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¼ç±é¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡¢¡ØÎø¤¹¤ë¥×¥ê¥Æ¥ó¥Àー¡Ù¡Ê2023¡Ë¡Ê2024¡Ë¤Î¥·¥É¥Ëー¡¦¥¹¥¦¥£ー¥Ëー¤¬·èÄê¡£¥»¥ó¥Æ¥£¥Í¥ª¤¬±é¤¸¤ëÌò¤É¤³¤í¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¥¹¥¦¥£ー¥Ëー¼«¿È¤â¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¿¼¤¯´ØÍ¿¡£Èà½÷¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈÃËÀ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Ç¡¢Å¨ÂÐ¤¹¤ë¿Ø±Ä¤Ê¤¬¤éå«¤ò¸«½Ð¤¹¡Ø¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥À¥à¡Ù¡Ê2022¡Ë¥¢¥È¥à¡¦¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ãーÌò¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿1996Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥»¥ó¥Æ¥£¥Í¥ª¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥Ö¥ì¥¤¥¯Á°Ìë¤È¤¤¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤À¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¥±¥óÌò¤È¤·¤Æ2026Ç¯10·î16Æü¤ÎÁ´ÊÆ¸ø³«¥Ç¥Ó¥åー¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥·¥ë¥ô¥§¥¹¥¿ー¡¦¥¹¥¿¥íー¥ó¡Ø¥é¥ó¥Üー¡Ù¥·¥êー¥ºÁ°Æüëý¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¥ó¥Üー¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ç¤â¥é¥ó¥ÜーÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ø¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ê¥à¡Ù¡Ê2013¡Ë¡ØÌ¾ÃµÄå¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡Ù¡Ê2019¡Ë¤ä¡Ø¥´¥¸¥évs¥³¥ó¥°¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Ë¤æ¤«¤ê¤¢¤ëÂçºî±Ç²è¤ÎÂ¿¤¯¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥êー¤Ë¤è¤ë¼Â¼ÌÈÇ¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥¤ー¥È¡¦¥È¥¥ー¥¹: ¼¯¤Î³Ñ¤ò»ý¤Ä¾¯Ç¯¡×¡Ê2021-2024¡Ë¤Î¥¸¥à¡¦¥Þ¥¤¥¯¥ë¡£ËÜ´ë²è¤Î¤¿¤á¡¢ËÌÊÆË¡¿Í¤Ç¤¢¤ëBandai Namco Filmworks America, LLC¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£Á´À¤³¦¤Î·à¾ì¤Ç¸ø³«Í½Äê¡£¸ø³«»þ´ü¤Ï¤Þ¤ÀÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
