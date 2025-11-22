天皇杯決勝、神戸がスタメン発表！ 酒井、武藤、宮代らが先発。大迫はベンチスタート。連覇をかけて国立で町田と激突
ヴィッセル神戸は11月22日、天皇杯の決勝戦でFC町田ゼルビアと対戦。試合前にスターティングメンバーが発表された。
神戸の先発11人は以下のとおり。
GK
１前川黛也
DF
24酒井高徳
４山川哲史
３マテウス・トゥーレル
41永戸勝也
MF
６扇原貴宏
７井手口陽介
24広瀬陸斗
11武藤嘉紀
FW
９宮代大聖
13佐々木大樹
控えメンバー）
GK
50オビ・パウエル・オビンナ
DF
15本多勇喜
31岩波拓也
MF
２飯野七聖
14汰木康也
18井出遥也
25鍬先祐弥
FW
10大迫勇也
26 ジェアン・パトリッキ
天皇杯で神戸は2019年に初優勝し、前回大会も制覇。ディフェンディングチャンピオンは連覇を果たせるか。試合は国立競技場で開催。14時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
