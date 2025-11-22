ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、プレーンなシルエットで着回し力抜群な「バックリボン長袖Tシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「おしゃれキャット マリー／アリエル」バックリボン長袖Tシャツ」

© Disney

価格：各2,290円（税込）

サイズ：100、110、120、130、140

素材：＜カットソー＞綿100％（天竺）、【リブ部分】綿95％、ポリウレタン5％（スパンフライス）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

背中の大きなリボンモチーフがインパクト大な長袖Tシャツ。

前にはキャラクターアートがプリントされ、かわいさ満点です！

また、着回しやすいプレーンなシルエットで、様々なコーディネートで重宝しそう。

身生地は肌あたりのよい綿100％天竺素材。

デザインは『おしゃれキャット』の「マリー」と、『リトル・マーメイドアースラ』の「アリエル」柄がラインナップされています。

『おしゃれキャット』マリー

© Disney

『おしゃれキャット』に登場する子ネコ「マリー」デザインのシャツ。

大きな目でこちらを見つめている「マリー」の表情がかわいい☆

「マリー」のお顔が水彩風タッチで表現されているのもポイントです。

© Disney

背中のリボンは、「マリー」のイメージにぴったりなピンクをセレクト。

前から見ても、後ろから見てもガーリーな1枚です。

『リトル・マーメイド』アリエル

© Disney

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのシャツ。

ヒレをパタパタとさせながら頬杖をついている「アリエル」のまわりには、貝殻やヒトデなど海のモチーフもプリントされています！

「アリエル」の髪色が映える、シンプルな色使いもポイントです。

© Disney

背中のリボンは、海に住む「アリエル」のイメージに合わせて爽やかなエメラルドグリーンになっています☆

© Disney

それぞれ左胸には、針で生地を傷めにくい名札付けワッペンが付いています。

ハート型のワッペンで、名札をつけていない時もおしゃれ☆

それから、内側には油性ペンで直接書けてにじみにくいお名前スペースも付いています。

着心地が良く、パンツともスカートとも好相性な長袖Tシャツ。

プレーンなシルエットで着回し力抜群な、ディズニーデザイン「バックリボン長袖Tシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post マリーとアリエルを大胆にプリント！ベルメゾン ディズニー「バックリボン長袖Tシャツ」 appeared first on Dtimes.