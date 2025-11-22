マリーとアリエルを大胆にプリント！ベルメゾン ディズニー「バックリボン長袖Tシャツ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、プレーンなシルエットで着回し力抜群な「バックリボン長袖Tシャツ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「おしゃれキャット マリー／アリエル」バックリボン長袖Tシャツ」
© Disney
価格：各2,290円（税込）
サイズ：100、110、120、130、140
素材：＜カットソー＞綿100％（天竺）、【リブ部分】綿95％、ポリウレタン5％（スパンフライス）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
背中の大きなリボンモチーフがインパクト大な長袖Tシャツ。
前にはキャラクターアートがプリントされ、かわいさ満点です！
また、着回しやすいプレーンなシルエットで、様々なコーディネートで重宝しそう。
身生地は肌あたりのよい綿100％天竺素材。
デザインは『おしゃれキャット』の「マリー」と、『リトル・マーメイドアースラ』の「アリエル」柄がラインナップされています。
『おしゃれキャット』マリー
© Disney
『おしゃれキャット』に登場する子ネコ「マリー」デザインのシャツ。
大きな目でこちらを見つめている「マリー」の表情がかわいい☆
「マリー」のお顔が水彩風タッチで表現されているのもポイントです。
© Disney
背中のリボンは、「マリー」のイメージにぴったりなピンクをセレクト。
前から見ても、後ろから見てもガーリーな1枚です。
『リトル・マーメイド』アリエル
© Disney
『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのシャツ。
ヒレをパタパタとさせながら頬杖をついている「アリエル」のまわりには、貝殻やヒトデなど海のモチーフもプリントされています！
「アリエル」の髪色が映える、シンプルな色使いもポイントです。
© Disney
背中のリボンは、海に住む「アリエル」のイメージに合わせて爽やかなエメラルドグリーンになっています☆
© Disney
それぞれ左胸には、針で生地を傷めにくい名札付けワッペンが付いています。
ハート型のワッペンで、名札をつけていない時もおしゃれ☆
それから、内側には油性ペンで直接書けてにじみにくいお名前スペースも付いています。
着心地が良く、パンツともスカートとも好相性な長袖Tシャツ。
プレーンなシルエットで着回し力抜群な、ディズニーデザイン「バックリボン長袖Tシャツ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post マリーとアリエルを大胆にプリント！ベルメゾン ディズニー「バックリボン長袖Tシャツ」 appeared first on Dtimes.