【元旦に放送決定】“13年ぶり復活”二宮和也司会「クイズ＄ミリオネア」挑戦者第1弾発表 timelesz菊池風磨・ムロツヨシ
【モデルプレス＝2025/11/22】13年ぶりに復活する伝説のクイズ番組「クイズ＄ミリオネア」（フジテレビ）の放送日が、2026年1月1日（18時〜21時30分）に決定。あわせて、挑戦者第1弾が発表された。
【写真】菊池風磨、派手髪で雰囲気ガラリ
司会者・みのもんたさんの決めセリフ「ファイナルアンサー？」で一世風靡した本番組は、2000年から2007年までフジテレビ系にてレギュラー放送され、その後、根強いファンの期待に応える形で2013年まで不定期で特番放送された伝説のクイズ番組。本番組の真骨頂は、単なるクイズ番組にとどまらない“心理戦”にある。
賞金1000万円を懸けた挑戦者がみのさんと対峙し、張り詰めた空気の中で1問ずつクリアしていくのだが、その緊張感たるや尋常ではない。1000万円という大金が近づけば近づくほど挑戦者の鼓動は高まり、冷静さを欠いていく。挑戦者がやっとの思いで答えを決めた時、みのさんから静かに投げかけられる「ファイナルアンサー？」の一言。みのさんは絶妙な“間”と“沈黙”で挑戦者の覚悟を問い、ドラマチックな名シーンを数々生んできたのだ。
今回本番組が、実に13年ぶりに復活。みのさんから司会のバトンを受け継ぐのは国民的グループ・嵐のメンバーであり、俳優としても高い評価を受ける二宮和也。新たな挑戦者を迎え入れて二宮と緊迫した心理戦を繰り広げる。そして、直前の17時からは、みのさんが司会を務めた過去の名場面傑作選も放送。歴代の大物挑戦者による怒濤の名場面集を一挙放出する。
この度、アイドル、歌手、俳優、タレント、司会業などオールジャンルで活躍するtimeleszの菊池風磨と、俳優としてのキャリアは言うまでも無く、バラエティー番組やMCでも活躍中のムロツヨシの参戦が決定した。
菊池はtimeleszのメンバーとして活動する一方、人気番組でレギュラーを務め、さらには映像作品で主演を務めるなどその活躍はとどまることを知らない。YouTubeちゃんねる「よにのちゃんねる」のメンバーとしても知られ、二宮とは長い付き合い。二宮のバラエティー番組「ニノさん」（日本テレビ系）にもレギュラー出演中。公私ともに関係の深い2人が、独特の緊張感が漂う本番組のステージ上で賞金1000万円を前に緊迫した心理戦を繰り広げていく。
ムロは映画、ドラマ、舞台にひっぱりだこのトップ俳優。大学在学中に俳優の道を志し、映画「サマータイムマシン・ブルース」（2005年）で注目を集めて以降、ヒット作品に立て続けに出演し、近年では話題作がめじろ押しとなっている。二宮とは、二宮主演の映画「大奥」（2010年）で共演して以来親交があり、バラエティー番組でも数多く共演している。（modelpress編集部）
― 出演が決まった感想をお聞かせください。
「『クイズ＄ミリオネア』は小さい頃に見ていて、憧れの番組のひとつでした。終わってしまった時はさみしかったですけど、今回まさかの復活！しかも二宮くん（の司会）！ずっと見てきたし、二宮くんもいるし、なんだか“ホーム”のような感じもしますけど、いざ出演となると緊張してきて。ただ、どんな結果であれ貴重な経験なので楽しみたいと思います」
― クイズに対する自信は？
「全然自信ないです（笑）！言い訳のようになってしまうんですけど、今までクイズ番組は機会が多くなかったというのもございますが、あまり出ないようにしていたんです。頭が真っ白になって力量がばれてしまうというか（笑）。今回は子供の頃から憧れていた『クイズ＄ミリオネア』だから挑戦したいという気持ちになりました。これ皮切りに他のクイズ番組もバンバンいってしまおうかな（笑）」
― ずばり、目標金額は？
「………150万で！！！（一同爆笑）」
「わたしが『クイズ＄ミリオネア』に出る日が来るとは思いませんでした。クイズの経験もほとんどないもので、、、どうしようか、、、、などなど考えましたが、二宮くんが司会ということで、二宮くんがどのような間を使うのか。その〈間〉を体感したく、出場することに致しました。1問でも多く、二宮くんの〈間〉を感じたい。そんな意気込みです。獲得賞金目標はなく、二宮くんの〈間〉の長さを手に入れたいです。こういう事をコメントすると、二宮くんは私には〈間〉を使わないかもしれません。彼はそういう男であることも承知しながらも、どうなるか？どうくるか？兎にも角にも、緊張してあの席に座ってみます。みなさま、どうぞ宜しくお願い致します」
【Not Sponsored 記事】
【写真】菊池風磨、派手髪で雰囲気ガラリ
◆「クイズ＄ミリオネア」元旦に復活決定
司会者・みのもんたさんの決めセリフ「ファイナルアンサー？」で一世風靡した本番組は、2000年から2007年までフジテレビ系にてレギュラー放送され、その後、根強いファンの期待に応える形で2013年まで不定期で特番放送された伝説のクイズ番組。本番組の真骨頂は、単なるクイズ番組にとどまらない“心理戦”にある。
今回本番組が、実に13年ぶりに復活。みのさんから司会のバトンを受け継ぐのは国民的グループ・嵐のメンバーであり、俳優としても高い評価を受ける二宮和也。新たな挑戦者を迎え入れて二宮と緊迫した心理戦を繰り広げる。そして、直前の17時からは、みのさんが司会を務めた過去の名場面傑作選も放送。歴代の大物挑戦者による怒濤の名場面集を一挙放出する。
◆菊池風磨・ムロツヨシが心理戦挑む
この度、アイドル、歌手、俳優、タレント、司会業などオールジャンルで活躍するtimeleszの菊池風磨と、俳優としてのキャリアは言うまでも無く、バラエティー番組やMCでも活躍中のムロツヨシの参戦が決定した。
菊池はtimeleszのメンバーとして活動する一方、人気番組でレギュラーを務め、さらには映像作品で主演を務めるなどその活躍はとどまることを知らない。YouTubeちゃんねる「よにのちゃんねる」のメンバーとしても知られ、二宮とは長い付き合い。二宮のバラエティー番組「ニノさん」（日本テレビ系）にもレギュラー出演中。公私ともに関係の深い2人が、独特の緊張感が漂う本番組のステージ上で賞金1000万円を前に緊迫した心理戦を繰り広げていく。
ムロは映画、ドラマ、舞台にひっぱりだこのトップ俳優。大学在学中に俳優の道を志し、映画「サマータイムマシン・ブルース」（2005年）で注目を集めて以降、ヒット作品に立て続けに出演し、近年では話題作がめじろ押しとなっている。二宮とは、二宮主演の映画「大奥」（2010年）で共演して以来親交があり、バラエティー番組でも数多く共演している。（modelpress編集部）
◆菊池風磨コメント
― 出演が決まった感想をお聞かせください。
「『クイズ＄ミリオネア』は小さい頃に見ていて、憧れの番組のひとつでした。終わってしまった時はさみしかったですけど、今回まさかの復活！しかも二宮くん（の司会）！ずっと見てきたし、二宮くんもいるし、なんだか“ホーム”のような感じもしますけど、いざ出演となると緊張してきて。ただ、どんな結果であれ貴重な経験なので楽しみたいと思います」
― クイズに対する自信は？
「全然自信ないです（笑）！言い訳のようになってしまうんですけど、今までクイズ番組は機会が多くなかったというのもございますが、あまり出ないようにしていたんです。頭が真っ白になって力量がばれてしまうというか（笑）。今回は子供の頃から憧れていた『クイズ＄ミリオネア』だから挑戦したいという気持ちになりました。これ皮切りに他のクイズ番組もバンバンいってしまおうかな（笑）」
― ずばり、目標金額は？
「………150万で！！！（一同爆笑）」
◆ムロツヨシ コメント
「わたしが『クイズ＄ミリオネア』に出る日が来るとは思いませんでした。クイズの経験もほとんどないもので、、、どうしようか、、、、などなど考えましたが、二宮くんが司会ということで、二宮くんがどのような間を使うのか。その〈間〉を体感したく、出場することに致しました。1問でも多く、二宮くんの〈間〉を感じたい。そんな意気込みです。獲得賞金目標はなく、二宮くんの〈間〉の長さを手に入れたいです。こういう事をコメントすると、二宮くんは私には〈間〉を使わないかもしれません。彼はそういう男であることも承知しながらも、どうなるか？どうくるか？兎にも角にも、緊張してあの席に座ってみます。みなさま、どうぞ宜しくお願い致します」
【Not Sponsored 記事】