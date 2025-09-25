9月24日、二宮和也が、来春放送予定の特番『クイズ＄ミリオネア』（フジテレビ系）の司会に抜擢されたことが報じられた。『ニノさん』（日本テレビ系）、『ニノなのに』（TBS系）と、各局で冠レギュラーを持つ二宮の新たな進撃が始まったようだ。「偉大なる名司会者・みのもんたさんの『ファイナルアンサー？』、正解を言う前の “みのだめ” とも称される絶妙な沈黙でおなじみの番組が、13年ぶりに帰ってきます。もちろん賞金は