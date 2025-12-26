伝説的なクイズ番組「クイズ＄ミリオネア」（フジテレビ系）が１日に放送され、女優の橋本環奈が１０００万円を獲得した。同番組の放送は１３年ぶり。「ファイナルアンサー？」の名セリフで番組の顔を務めていたみのもんたさんに代わり、嵐の二宮和也が司会を務めた。この日は、俳優のムロツヨシや実業家の堀江貴文、アイドルグループ「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」の菊池風磨、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品らがクイズに挑戦。ト