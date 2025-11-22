六本木限定♡ケンタッキーのクリスマスレストランが期間限定OPEN

ケンタッキーが初めて期間限定でオープンする「KFC Christmas Restaurant」が、12月2日(火)～7日(日)に六本木ヒルズで開催♡クリスマス限定メニューに加え、定番のポテトやチキンを華やかにアレンジした特別料理が楽しめます。さらにワイン専門店「エノテカ」とのコラボで、料理に合わせたペアリングワインも用意。レストランでも自宅でも楽しめるレシピが公開され、心躍るホリデーを演出します♪

限定クリスマスメニューを堪能

店内では、KFCのクリスマス限定チキンや定番商品をアレンジした特別メニューが楽しめます。

スモークサーモンとコールスローのグラスサラダ

価格：500円

香るスモークチキンのシーザーサラダ

価格：1,500円

KFCフレンチフライ とろ～りトリュフソース添え

価格：900円

サクサクチキンテンダー ライムミントのタルタルソース添え

価格：1,500円

クリスマス バーベキューチキンプレート グリル野菜添え

価格：1,900円

具だくさんチーズクリーム入り五穀味鶏胸肉ローストのホリデープレート

価格：1,900円

香るスモークチキンときのこのペペロンチーノ

価格：1,400円

五穀味鶏胸肉ローストを贅沢にのせたトマトクリームパスタ

価格：1,400円

ビスケットバニラアイスサンド ～ハニーメイプルを添えて～

価格：600円

DROOLYのパウンドケーキ♡ショコラ＆カマンベールの季節限定スイーツ

エノテカとの贅沢ワインペアリング

「KFC Christmas Restaurant」では、ワイン専門店「エノテカ」とコラボレーション。ソムリエが料理に合わせた最適なワインをセレクトし、白ワイン・スパークリング・赤ワインをラインナップ。

KFCの特別メニューとともに、大人のクリスマスを華やかに彩ります♡家族や仲間と楽しむ特別なひとときにぴったりです。

店舗情報と期間限定概要

クリスマスツリー風テーブルや巨大パーティバーレルで装飾された店内で、思い出に残るクリスマス体験を楽しめます♪

開催期間：2025年12月2日(火)～12月7日(日)

営業時間：11:00～22:00(L.O.21:00)※2日のみ17:00～22:00

場所：Hills Café/Space 六本木ヒルズ 2F

座席数：50席

予約不可・入店は当日並び順

混雑時は90分制、各メニュー数量限定・店内飲食のみ

ケンタッキーで特別なクリスマスを楽しもう♡

KFC初の期間限定レストラン「KFC Christmas Restaurant」では、クリスマス限定メニューや定番商品アレンジの特別料理を楽しめます♡

さらにワイン専門店「エノテカ」とのペアリングで、大人も満足できる贅沢なひとときを演出。

店内だけでなく特設サイトのレシピを活用すれば、自宅でもKFC流クリスマスを楽しめます♪今年のホリデーはケンタッキーで特別な時間を過ごしましょう。