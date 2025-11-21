洗車系YouTuberが絶賛「ほぼ完成形」ミラー型ドラレコ、PORMIDO『PRD8XC』の実力がすごすぎた
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
人気洗車系YouTuber・ゆとり所長が、自らのYouTubeチャンネルにて「【ほぼ完成形】PORMIDOのミラー型ドラレコ『PRD8XC』が高画質ヌルサク高機能で最高でした！」と題した最新動画を公開。ミラー型ドライブレコーダー「PORMIDO PRD-8XC」について、徹底検証を行った。
冒頭でゆとり所長は、「個人的にこれ、忖度なしで超おすすめです。というか、機能が好み」と太鼓判。その理由として、見た目のすっきり感、自動調光機能付きタッチパネル、前後フルHD・最大60fpsの高画質映像記録、ヒューズ直結によるスマートな電源取得、そして64GBのSDカードや各種ヒューズの標準付属など、付属品の充実ぶりを熱く語った。
実際の映像チェックでは、「やっぱりこのフレームレートの高さ、これ非常に重要なポイントだと思ってて、走行映像となると動きが速いわけなので、なおさらね、確認するとき見やすいんですよね」と指摘。また、ソニー製のIMX462センサー搭載による夜間の鮮明さも検証し、「暗視性能もアップしているようです」「悪天候でもこれだけはっきり映っています」と高評価を繰り返した。
タッチパネルの操作感や画面の見やすさも強調し、「スマホが使える人ならみんな使えます。何も難しいことはないです。タッチ感度も良好です」とコメント。ミラー型ならではの大画面による動画・写真のチェックがしやすい点や、細かい設定項目の充実ぶりも紹介した。
取り付けや配線についても丁寧に解説し、「今回の車の場合、フロントガラスではなく天井の内張りからのタイプだったので(付属の配線カバーは)使わなかったんですけど、もしね、お持ちの車がこういうタイプ(フロントガラスからきてる純正ミラー)の場合は使うことで見た目をよりすっきりさせることができます」と、車種に合わせたアドバイスも。
動画の締めくくりとして、「個人的には現時点で、ミラー型のドライブレコーダーとしてはほぼほぼ完成形なんじゃないかな」と総括。「もし買い替え検討中とか、これからドライブレコーダーデビューする方とかいらっしゃいましたら、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか」と視聴者へも自信をもっておすすめしていた。
