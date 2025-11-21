後半ATに村松秀司がPKストップも、最後まで1点が遠く準決勝進出を逃した

U-17日本代表は11月21日、カタールで開催されているFIFA U-17ワールドカップの準々決勝でオーストリアに0-1で敗れた。

勝てば史上最高成績を更新するベスト4となる一戦だったが、悔しい敗戦に選手たちの涙が止まらなかった。

グループステージではモロッコに2-0で勝利、ニューカレドニアと0-0で引き分け、ポルトガルに2-1で勝って1位通過。ノックアウトステージでは南アフリカに3-0で勝利、北朝鮮とは1-1で90分を終えたが、PK戦の末に白星を掴んだ。

日本はMF長南開史（柏レイソル）がポルトガル戦での退場による3試合の出場停止、北朝鮮戦でフル出場したDF元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズユース）がメンバー外。MF姫野誠（ジェフユナイテッド千葉）が先発復帰した。

前半は一進一退の攻防も、GK村松秀司（ロサンゼルスFC）らを中心に決定機を作らせず、0-0で折り返す。しかし、後半4分にショートコーナーからMFヨハネス・モーザーに大会トップタイ6点目のミドルシュートを決められてしまう。

その後は、FWマギージェラニー蓮（FC琉球U-18）を投入し、攻撃的なフォーメーションで猛攻。後半アディショナルタイムには村松がPKを止めたが、最後まで1点が遠かった。選手たちは悔しさと自信を胸に、次のステップへと進む。（FOOTBALL ZONE編集部）