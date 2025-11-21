２０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５９．１４ドル（－０．３０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４０６０．０ドル（－２２．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５０２４．７セント（－５４．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２７．００セント（－９．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２６．５０セント（－３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１２２．５０セント（－１３．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９７．６２（－１．６２）
出所：MINKABU PRESS
