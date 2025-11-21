２１日の主なマーケットイベント ２１日の主なマーケットイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・全国消費者物価指数

０９：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１６：００ 英・小売売上高

１６：４５ 仏・企業景況感指数

１７：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言

１７：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２１：３０ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が基調講演

２３：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）

２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



※東証グロース上場：ノースサンド<446A>



（注）米連邦政府機関の一部閉鎖の影響により，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。



出所：MINKABU PRESS