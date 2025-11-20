この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

プロセーラーが絶賛！「日本人サイズに合ったリベッチオの復活」純国産ヨットの魅力を徹底解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「超ロングセラーの純国産ヨット！ あらためて注目の172号艇に試乗｜リベッチオ｜LIBECCIO」と題した動画で、プロセーラーの西村一広氏が、超ロングセラーの国産ヨット「リベッチオ」について熱く語った。動画では、長年愛されてきたリベッチオの魅力や、試乗を通して感じた艇の特徴や安全性、そして船内の驚くべき快適さについて細かくレポートしている。



西村氏はまず、「かつて日本の海で一世を風靡し、大人気を博したリベッチオ」と、今回お披露目された第172号艇の歴史的な価値とファン待望の再登場であることを強調。ヨコハマフローティングヨットショー（2025年10月開催）で展示され、多くの注目を集めたことや、昔ながらの『トランサムが綺麗に絞り込まれた懐かしい船型』について、「ヨット本来の形」と独自の視点で称賛する。



さらに、西村氏は船内を細かく紹介。「6人でテーブルを囲める広さ」「キャビンはセミダブルのバースも備え、一人だと広すぎるほど」と絶賛。また、「日本の襖（ふすま）のような引き戸を備えたフォクスル」や「バースの長さは180cm超えで、大柄の方でも余裕たっぷり」と独自の目線でヨットの快適な空間設計に驚きを隠さない。



最後に西村氏は「日本人サイズに合ったリベッチオの復活、間違いなくたくさんのファンが待っていたはずです」と力強くコメント。「興味のある方は、ぜひ製造元ニュージャパンヨットへお問い合わせください」と動画を締めくくり、リベッチオの魅力と共に、名艇の復活の熱気を視聴者に伝えた。



●ニュージャパンヨット

https://www.njy.co.jp/