この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「キレイになりながら運気も上がる方法」と題された動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が登場。動画では、気になる「二の腕のたるみ」について、その原因と対策を丁寧に語った。



片岡氏は「二の腕を綺麗にしたい。そう思うなら、ぜひこの動画を最後まで見て、忘れないうちに保存をしてくださいね」と呼びかけ。まず「なんで二の腕がタプタプしてしまうのか。それは、二の腕の血行不良が原因なんです」と明かした。さらには「しっかり二の腕を使っていないと筋力も衰え、新陳代謝が落ちてお肌がたるんでくる」として、普段の生活の中で二の腕を意識的に動かす重要性を強調した。



具体的な対策として片岡氏が勧めるのが、「窓拭きをするということです」。自宅の窓を、綺麗でも綺麗じゃなくても「右と左両方を使って、雑巾掛けしてみてください」とアドバイス。「手をしっかり動かして拭くことで、二の腕がシャープになり、血流もどんどん促進されて張りも出てくる」と美容効果を保証した。



さらには「体が綺麗になるだけでなく、窓も綺麗になる。しかも、窓が綺麗になると運気が上がると言われているので、一石三鳥にも四鳥にもなっていく方法」と二の腕だけでなく心身や開運面での多大なメリットを力説し、動画を締めくくった。