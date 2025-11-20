この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「カメラマンの取り合いはなぜ起きる？腕の上手さと下手な人のシビアな使い分けに隠された裏の事情！」と題した動画を公開。テレビ業界の裏側として、良い映像を撮るためのカメラマンとの連携や、その知られざる実態について語った。



下矢氏は、テレビ局の番組制作において「戦いはそもそも『どのカメラマンに仕事をお願いするか』から始まる」と断言する。特にニュース番組では10〜20班ほどのカメラクルーが固定で稼働しているが、当然その中には腕の立つ者とそうでない者がおり、重要な取材では「上手い人の取り合いになる」のが現実であると明かした。どのクルーをどの取材に割り当てるかは「カメラデスク」と呼ばれる管理職が采配を振るうが、気合の入った取材を抱えるディレクターは、良いカメラマンを確保するために先んじて予約を入れるなど、熾烈な争奪戦が繰り広げられているという。



さらに下矢氏は、腕の良いカメラマンにも「止まっているものを綺麗に撮るのが上手いカメラマン」と「動いているものを撮るのが上手いカメラマン」の2種類が存在すると解説。前者は物撮りなどで照明技術を駆使して美しい画を作り出す一方、後者は密着取材などで「野生の勘」を働かせ、予測不能な動きを瞬発力で捉える能力に長けているとした。逆に、どちらも不得手なカメラマンもおり、そうした人材は三脚に固定して撮るだけの記者会見などに回されることが多いという、シビアな使い分けの実態を語った。



下矢氏は、良い映像を撮るためにはディレクターの事前の努力が不可欠であると強調。撮影前日にカメラマンと打ち合わせを行い、取材対象の背景や「どういう画を撮りたいか」という意図を具体的に伝えることの重要性を説く。一方で、腕が未熟なカメラマンに対しては「これとこれは絶対こう撮ってください」と細かく指示を出し、逆に超一流のプロには「こういうイメージでお願いします」とだけ伝え、その能力を最大限に引き出すのが自身のやり方だと明かした。



