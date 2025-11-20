マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさんが19日、株式会社ワコールが展開するイベントで51歳以上の方を対象にしたスポーツテストを開催。一般の方へコンディショニングの重要性や51歳からの挑戦、日常のトレーニングについて伝えました。

10月に52歳になったイチローさんはイベントの冒頭で、体の向き合い方について聞かれると「僕はとことんいっちゃう。興味のあることは自分のできるところまでやりたい。最近料理をするんだけど、前回シアトルに帰ってから今回日本に来るまで40日あったんですけど、40日間毎日オムライス作ってました。毎日ですよ、とことんやっちゃう」と驚きの食事を明かしました。

今年4月のインタビューではパスタを作るようになったといっていたイチローさんですが「パスタは自分のレシピができるまでやりたいのでそれを作り続けてできました。そして次に進む、そしてオムライスができました。一旦自分のレシピができたら次に進むという、中途半端が嫌だからとことんやるんです」と強いこだわりを語りました。

4月に イチロー さんは「僕が大切にしていたことは、体調がいつもの調子じゃない時でも、やることは同じにしていました。普段と同じ動きをしていると、そのときの自分の状態が普段の何パーセントにあるのかがわかる」と、継続することで気づくわずかな違いについて語っていました。