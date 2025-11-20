NASAの火星探査機マーズ・リコネッサンス・オービターのカメラで撮影した3I/ATLAS/NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

（CNN）太陽系外から飛来した恒星間天体「3I/ATLAS」の最新画像を米航空宇宙局（NASA）が公開した。

7月1日に初めて観測された3I/ATLASは太陽系外を起源とし、太陽系を通過する恒星間天体（ISO）として観測された3番目の天体となる。

10月に3I/ATLASが火星へ接近した際、NASAの複数の探査機は本来のミッションを中断し、太陽系外から発生したこの天体の魅力的な画像を撮影した。

NASAは19日に新たな観測結果を公開した。それまでは政府機関の閉鎖のため結果を共有できていなかった。

NASA科学ミッション局のニッキー・フォックス副局長は、約20の探査チームが協力して3I/ATLASの画像を撮影したと述べた。3I/ATLASは最大時速24万6000キロのスピードで移動している。

「この彗星（すいせい）についてのあらゆる知見は、探査機に搭載された様々な機器がそれぞれ異なる機能を備えているおかげで得られている」とフォックス氏。「我々は当該の科学機器について、本来の目的を超えた取り組みにも活用している。恒星間を旅するこの彗星の驚くべき姿を捉えるために」

火星を探査するマーズ・リコネッサンス・オービターとパーサビアランス探査車も、10月に火星の周りを猛スピードで通過した3I/ATLASを追跡した。フォックス氏によると、オービターは3I/ATLASに物理的に最も近い探査機だった。

NASAの太陽系小天体研究の主任科学者であるトム・スタットラー氏によれば、3I/ATLASが太陽に最も接近した時点で、地球は地上の望遠鏡から観測しにくい位置にあったが、火星は最適な観測条件を備えていたという。

10月3日、3I/ATLASは火星の約2900万キロまで接近した。2016年から火星を周回している欧州宇宙機関（ESA）のエクソマーズ・トレース・ガス・オービター（TGO）は、地球上の望遠鏡よりも3I/ATLASに約10倍近づき、地球上の望遠鏡では捉えられない角度から画像を撮影した。3I/ATLASに対する新たな視点により、科学者たちはその将来の軌道を10倍の精度で予測することができた。

ハッブル宇宙望遠鏡やジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡など、他の多くの探査機もこの天体を観測している。

科学者たちは現在、3I/ATLASの直径は数百メートルから数キロの範囲だと考えているが、まだ測定結果を精査中だとスタットラー氏は語った。

NASA当局者はまた、3I/ATLASを巡って広がる噂（うわさ）にも迅速に対応した。その中には3I/ATLASを宇宙人の乗り物だとする見方も含まれる。

「（3I/ATLASは）彗星のような外観と動きをしており、あらゆる証拠が彗星であることを示している」と、NASA副長官のアミット・クシャトリヤ氏は述べた。「ただ今回は太陽系外から来た彗星のため、極めて興味深く、刺激的で、科学的にも非常に重要な天体と言える」

前出のフォックス氏によれば、NASAは発見以来、3I/ATLASを綿密に監視してきたが、現時点で自然天体以外の何かであると信じるに足る証拠は一切得られていないという。