ガールズグループ・ME:I、新アーティスト写真公開！TVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』第2期OPテーマ「LとR」1月9日音源配信決定！

ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）が新たなアーティスト写真を公開し、2026年1月9日にTVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』第2期OPテーマの新曲「LとR」の音源を配信することが決定した。

本楽曲は、TBS、BS11にて2026年1月から放送開始となる、TVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』第2期のために書き下ろされ、キャラクターの心情に寄り添った情緒的な楽曲となっており、登場人物の気持ちをイヤホンの”LとR”に例えて表現した歌詞が特徴的。

さらに、新たなアーティスト写真も解禁。冬の凛とした冷たさと、楽曲が持つ温かい雰囲気を両立させたムードで撮影を行った。また、自然体で飾らないメンバーの表情を大切にし、ME:Iの新たな一面を引き出す仕上がりとなっている。

12月13日（土）、14日（日）には、自身初の全国アリーナツアーのアンコール公演として『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I” ENCORE IN TOKYO 』の開催を控えており、ME:Iの今後の活動に乞うご期待！

●配信情報TVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』第2期OPテーマ「LとR」1月9日音源配信決定！

