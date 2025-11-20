【今日の献立】2025年11月20日(木)「豚肉とタケノコのオイスターチャーハン」
1週間の始まりは元気が出る中華の夕ご飯で決まり！ フライパンで作る蒸し物は思ったより簡単にできるのでお勧めです。
【主食】豚肉とタケノコのオイスターチャーハン
味付けはオイスターソースだけで簡単に決まります！ 最後に粗びき黒コショウをひいて、味を引き締めましょう。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：545Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）ご飯 (炊きたて)茶碗2杯分
豚バラ肉 (薄切り)100g
＜下味＞
塩 少々
粗びき黒コショウ 適量 水煮タケノコ 50g
白ネギ 10cm
白ネギ (青い部分)10cm
ゴマ油 大さじ1
オイスターソース 大さじ2
【下準備】豚バラは幅1cmに切り、＜下味＞の材料をからめる。
©Eレシピ
水煮タケノコは水洗いしてみじん切りにする。白ネギ、青い部分ともみじん切りにする。
©Eレシピ
ネギの青い部分を入れると彩りが綺麗です。
【作り方】1. フライパンにゴマ油を入れ、強火にかけて豚バラ肉をほぐすように炒める。ネギ全量と水煮タケノコを加え、炒め合わせる。
©Eレシピ
2. (1)にご飯を加え、ほぐすように炒め合わせる。オイスターソースを入れ、味を全体に馴染ませる。器に盛り、分量外の粗びき黒コショウを振る。
©Eレシピ
冷ご飯や冷凍ご飯を使う場合は、電子レンジで温めましょう。
【副菜】中華カニ玉風茶碗蒸し
カニ玉を柔らかく茶碗蒸しにアレンジ。フライパンで簡単に作れます。そのまま食べてもよし、チャーハンやご飯にかけても美味しいです。
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：188Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）カニ缶 (ズワイガニ)1缶(100g)
シイタケ (干し)1個
水煮タケノコ 50g
天津甘栗 (市販品)4粒
＜卵液＞
卵 2個
もどし汁 (シイタケ)100ml
水 120~150ml
塩 小さじ1/4~1/3
ゴマ油 小さじ1
ブロッコリースプラウト 少々
【下準備】シイタケ(干し)は200mlの水につけて戻す。柔らかくなったら、粗みじん切りにする。もどし汁はとっておく。
©Eレシピ
シイタケ(干し)をもどす時間は調理時間に含まれません。早めに水に浸し、冷蔵庫で保存しておくと便利です。
水煮タケノコは細切りにする。ブロッコリースプラウトは根元を切り落とし、水に放って水気をきる。＜卵液＞の卵を割りほぐす。
©Eレシピ
【作り方】1. 計量カップにカニ缶の汁を絞って入れ、そこに＜卵液＞の材料のもどし汁を入れ、合計で300mlの水分になるように分量の水を調整して入れる。
©Eレシピ
カニ缶の汁ともどし汁の量によって、水の量が変わります。
2. (1)をボウルに移し、＜卵液＞の卵と塩、ゴマ油を入れ、泡立て器で混ぜる。
©Eレシピ
3. 器にカニ缶、シイタケ、水煮タケノコ、天津甘栗を入れ、軽く混ぜ合わせる。
©Eレシピ
4. (3)に(2)の＜卵液＞を網で漉しながら注ぐ。アルミホイルで蓋をする。
©Eレシピ
漉すことで卵が均一に混ざり、綺麗な仕上がりになります。
5. フライパンに(4)を置き、水を器の半分くらいの高さまで注ぐ。蓋をして強火にかける。沸騰直前で火を中火にし、10〜12分程度蒸す。火を止め、5分間余熱して蒸らす。
©Eレシピ
竹串を刺して、卵液がついてこなければ蒸し上がりです。強火が続くとスが入るので、沸騰させないよう、弱火〜中火で様子を見ましょう。
6. フライ返しを使って、火傷に気を付けて取り出す。上からブロッコリースプラウトを散らす。
©Eレシピ
【副菜】根菜のピリ辛漬け
根菜のカリコリした食感がクセになる！ 冷蔵庫で2〜3日保存できるので、多めに作って常備菜にしてもいいですね。
©Eレシピ
調理時間：15分+漬ける時間
カロリー：78Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）ゴボウ 5~7cm
ニンジン 1/4本 レンコン 3~4cm
＜漬け汁＞
赤唐辛子 1本 しょうゆ 大さじ2
酢 大さじ1
きび砂糖 大さじ1
【下準備】ゴボウは包丁の背で皮をこそいでから、薄い輪切りにする。ニンジンは皮をつけたまま薄い輪切りにする。レンコンは皮をむいて厚さ5mmのイチョウ切りにし、分量外の酢水に浸す。
©Eレシピ
＜漬け汁＞の赤唐辛子は種を取り除き、輪切りにする。＜漬け汁＞の材料は、密閉ができる厚手の袋に混ぜ合わせておく。
©Eレシピ
【作り方】1. 熱湯でゴボウとニンジンを1分間ゆでる。レンコンを加え、さらに1分ゆでたらザルに上げる。
©Eレシピ
2. ＜漬け汁＞の入った袋に(1)を入れ、外側から味が馴染むように揉む。
©Eレシピ
3. (2)の空気を抜き、密封してから冷蔵庫で冷やし、食べる直前に器に盛る。
©Eレシピ
しっかり冷やすとより美味しくなります。