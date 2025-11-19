脳科学者・茂木健一郎「マイクロマネジメントは“暇”の証拠」リスナーの名言に深く共感
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画タイトル『他人に細かいことをあれこれ言ってくる人は、ひまなんだね（笑）』で、脳科学者の茂木健一郎さんが、自身のBoicy（ボイシー）リスナーから寄せられたコメントをきっかけに「マイクロマネジメント」について熱く語った。
茂木さんは「マイクロマネジメントしてくる人って暇なんだなっていう」鋭い意見を紹介しながら、「普通さ、自分のやるべきことをやってたら、そんな他人のことをああだこうだと言う暇なんかないじゃん」と断言。最近の動画でも話題にした“任せることの大切さ”を改めて強調した。
マネジメント層についても「自分の部署の部下の足の上げ下ろしまでああだこうだ言ってるマネージャーってダメなマネージャーじゃない」と指摘。茂木さんは本来、管理職には「会社の新しい取引先の開拓や業務形態の刷新、情報収集やイノベーションの種まき」など、本質的な仕事が大量にあるとし、「部下を制御する暇があったら自分にしかできないことをやるべき」と語った。
この考え方は家庭や社会全体にも当てはまるという。「親も子供に対して『勉強しろ』『塾行け』などと言ってる暇があったら、自分の人生ちゃんと生きろよってことでしょ」とユーモアを交えてコメント。また「国民も自分の人生に集中したら国全体がよく回る」とも述べた。
一方で、他人にまったく関心を持たない“無関心”とは違うとし、「他人に関心を持ってリスペクトすることは大事」だと強調。「頑張ってるんだな、大変なんだな、って思えるのは素敵」と語りつつも、細かく口出しする人については「結局暇なんだってことだよね」「マイクロマネジメントしてくるやつらはな。本当にうるせえよ」と痛烈批判。
動画の締めくくりでは、「そんな暇があったら自分の人生一生懸命生きようぜ、それそれ」と視聴者に呼びかけ、「僕も朝起きてから寝るまで必死で。なかなかポンコツだからうまくいかないですが、だから他人のことあれこれ言う暇なんかないなって改めて思いました」と、自身の実体験も添えて動画を結んだ。
