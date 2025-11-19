コンテンツを安定して配信するためのコンテンツデリバリネットワーク（CDN）などを手掛ける米企業・CloudFlare（クラウドフレア）で2025年11月18日夜（日本時間）に大規模障害が発生した。

この影響でXでもアクセス不具合が発生し、多くのユーザーから混乱の声が上がった。

「ボット対策機能を支えるサービスに潜在的バグ」

CloudFlareは、ウェブサイトへのアクセス負荷の分散や、攻撃防御のシステムなどを提供している。

日本時間18日21時頃から、Xや対話型生成AIサービス「ChatGPT」などでアクセス不具合をはじめとする障害が発生した。

同社によると、18日23時頃までに不具合の原因を特定。19日の4時半頃までに問題を修正し、正常なアクセスが可能な状態になったとしていた。

当初はサイバー攻撃の可能性も取り沙汰されたが、同社CTO（最高技術責任者）のデーン・クネヒト氏はこれを否定。自身のXで、次のように説明した。

障害発生後のXでは、「X使えないとこんなに寂しいんだ 1人取り残された気分だった」「不具合が起こる度にどれだけXに時間費やして依存してるか思い知らされる」などとする投稿が相次いだ。

「CloudFlare」「X不具合」「通信障害」「サーバーエラー」「読み込み」といった関連ワードが続々とトレンド入りした。

また、「ツイッター」「Twitterくん」など、Xの旧サービス名に言及する声も多い。

「トレンドがツイッターの方が件数多いらしいの流石だなぁ、青い鳥くん帰ってきてもええんやで、、、」「『X不具合』より『Twitterくん』の方が何倍もポストが多いあたり、やはりXなんて名前は紛い物 青い鳥を返せ」など、不具合に乗じて「ツイッター愛」をアピールする投稿も相次いだ。