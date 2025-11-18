目黒蓮、『SHOGUN 将軍』シーズン2に出演決定 オーディションで射止める「本当に夢のようです」
戦国の日本を描いたジェームズ・クラベルの小説“SHOGUN”が、『トップガン マーヴェリック』の原案を手掛けたジャスティン・マークスや、名優・真田広之らハリウッドの製作陣により、ディズニー傘下のFXが手掛けるドラマシリーズとして誕生した『SHOGUN 将軍』。2026年1月より、バンクーバーにて撮影開始となるシーズン2にSnow Man・目黒蓮が参加することが発表された。
【写真】シーズン2の続投＆新キャスト 結婚後初の夫婦共演も
配信開始されるやいなや、その重厚で圧倒的な世界観が社会現象を巻き起こした今作は、米国テレビ界の“アカデミー賞”ともいわれる最高峰の賞『第76回エミー賞』にて、エミー賞史上最多18部門を制覇。さらに『第82回ゴールデングローブ賞』では4部門を受賞し、全米各賞を総なめするなど、大きな話題を集めた。シーズン2では、真田広之が吉井虎永役を続投するのに加え、エグゼクティブ・プロデューサーに昇格することが決定している。
目黒が演じるのは、シーズン2で初登場となる「和忠（かずただ）」役。見事オーディションで役を射止めた目黒は「念願のSHOGUNへの参加が決まって本当に夢のようです」と語り、「たくさんの方が積み上げてきたものをしっかりと受け取って、SHOGUNという作品を大切に僕に与えられた役を形にしたいと思います」と強い意気込みを覗かせる。詳しい役どころや設定などはまだ非公表。今後の続報に注目だ。
すでにシーズン2の新キャストとして、水川あさみ、窪田正孝、金田昇、榎木孝明、國村隼。さらにシーズン1からの続投となるキャストに、真田のほか、コズモ・ジャーヴィス、二階堂ふみ、阿部進之介、金井浩人、洞口依子、トミー・バストウ、宮本裕子、奥野瑛太、向里佑香らが発表されていた。
これまでに描かれたシーズン1では、虎永が、太閤亡き後、自分以外の五大老との生き残りをかけた熾烈な駆け引きを繰り広げた。そんな中、得体のしれない西洋の怪しげな船が遭難し伊豆に流れ着き、乗船していたイギリス人航海士ジョン・ブラックソーン（後の按針）は、虎永に世界情勢や西洋の戦術を教え、100 年に一度の大きな戦に虎永が勝利するために貢献したのだった。
そして、10年後が舞台となるシーズン2では、運命が複雑に絡み合う、異なる世界から来た2人の男たちの、歴史にインスピレーションを得た物語が展開される。これらの登場人物の間でどんなドラマが描かれることとなる。またシーズン2に加え、シーズン3の制作も決定している。
■目黒蓮コメント
目黒蓮です。この度SHOGUN2に出演させて頂くこととなりました。
去年、ディズニープラスでSHOGUNの配信を観させていただいた時、これまでの海外で表現される日本の描かれ方との違いや壮大さに感動して、自分も日本人としてこの作品に絶対に出演したいと強く思いました。そこからチームのこと、真田広之さんの思いやこれまでの活動、SHOGUNについての記事を調べるところから始めました。
今年に入ってオーディションに参加させて頂けることとなって、映像を送ったりアメリカのチームの方とのオーディションを行って、念願のSHOGUNへの参加が決まって本当に夢のようです。僕はこの1年、SHOGUNの撮影をしているところをずっとイメージしてきました。たくさんの方が積み上げてきたものをしっかりと受け取って、SHOGUNという作品を大切に僕に与えられた役を形にしたいと思います。みなさん、SHOGUN2の配信を、ぜひ楽しみにしていてください。
【写真】シーズン2の続投＆新キャスト 結婚後初の夫婦共演も
配信開始されるやいなや、その重厚で圧倒的な世界観が社会現象を巻き起こした今作は、米国テレビ界の“アカデミー賞”ともいわれる最高峰の賞『第76回エミー賞』にて、エミー賞史上最多18部門を制覇。さらに『第82回ゴールデングローブ賞』では4部門を受賞し、全米各賞を総なめするなど、大きな話題を集めた。シーズン2では、真田広之が吉井虎永役を続投するのに加え、エグゼクティブ・プロデューサーに昇格することが決定している。
すでにシーズン2の新キャストとして、水川あさみ、窪田正孝、金田昇、榎木孝明、國村隼。さらにシーズン1からの続投となるキャストに、真田のほか、コズモ・ジャーヴィス、二階堂ふみ、阿部進之介、金井浩人、洞口依子、トミー・バストウ、宮本裕子、奥野瑛太、向里佑香らが発表されていた。
これまでに描かれたシーズン1では、虎永が、太閤亡き後、自分以外の五大老との生き残りをかけた熾烈な駆け引きを繰り広げた。そんな中、得体のしれない西洋の怪しげな船が遭難し伊豆に流れ着き、乗船していたイギリス人航海士ジョン・ブラックソーン（後の按針）は、虎永に世界情勢や西洋の戦術を教え、100 年に一度の大きな戦に虎永が勝利するために貢献したのだった。
そして、10年後が舞台となるシーズン2では、運命が複雑に絡み合う、異なる世界から来た2人の男たちの、歴史にインスピレーションを得た物語が展開される。これらの登場人物の間でどんなドラマが描かれることとなる。またシーズン2に加え、シーズン3の制作も決定している。
■目黒蓮コメント
目黒蓮です。この度SHOGUN2に出演させて頂くこととなりました。
去年、ディズニープラスでSHOGUNの配信を観させていただいた時、これまでの海外で表現される日本の描かれ方との違いや壮大さに感動して、自分も日本人としてこの作品に絶対に出演したいと強く思いました。そこからチームのこと、真田広之さんの思いやこれまでの活動、SHOGUNについての記事を調べるところから始めました。
今年に入ってオーディションに参加させて頂けることとなって、映像を送ったりアメリカのチームの方とのオーディションを行って、念願のSHOGUNへの参加が決まって本当に夢のようです。僕はこの1年、SHOGUNの撮影をしているところをずっとイメージしてきました。たくさんの方が積み上げてきたものをしっかりと受け取って、SHOGUNという作品を大切に僕に与えられた役を形にしたいと思います。みなさん、SHOGUN2の配信を、ぜひ楽しみにしていてください。