「僕は日本にいないので、直接皆さんの反応を見られないのがすごく残念なのですが、遠くから離れた場所からですけどチェックしています」2月6日、主演映画『ほどなく、お別れです』の公式インスタグラムで、カナダからメッセージを送ったのは目黒蓮（29）。目黒は今年1月から、バンクーバーでディズニープラスで配信予定のドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影に挑んでいる。現在、乗馬や殺陣など、時代劇ならではのアクションを