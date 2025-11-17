散歩中に「いるはずのないパパ」が通りすぎると、子犬は気付くのか検証してみたら…あまりにも尊い「感動的な光景」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で54万2000回再生を突破し、「愛されてる」「泣いちゃう」といったコメントが寄せられています。

【動画：散歩中に『いるはずのないパパ』が通りすぎたら、子犬は気付くのか検証→あまりに尊い『感動的な光景』】

パパに気付くかな？

Instagramアカウント「santa_goldenretriever」に投稿されたのは、散歩中に「いるはずのないパパ」が通りすぎたら、ミックス犬の「クララ」ちゃんは気付くのか検証してみた時の様子。クララちゃんは、生後5ヶ月の子犬なんだそう。

歩いたり草の匂いを嗅いだり、散歩を満喫している様子のクララちゃん。家族になってまだ2ヶ月のため、パパは気付いてもらえるのか自信がなかったといいます。

喜び、全開！！

遠くから歩いてきたパパが、気付かれないようチラチラとクララちゃんを横目で見ながら近付いてきます。するとクララちゃん、尻尾を振りながらテテテッとパパを追いかけていったんだとか。

パパに飛びつくと、パパは満面の笑みでクララちゃんを受け止めます。ちぎれそうなくらいに尻尾を振って、クララちゃんは喜び全開。「嬉しいぃぃ」と、パパも喜びでかなり胸がいっぱいのようです。

愛しかない空間

「気付かないと思ってたぁ」と笑顔のパパに全身で甘えるクララちゃんは、パパに抱っこされてお顔をぺろぺろ。2人の喜び方が本気すぎて、愛しかない幸せな空間が広がっています…！

最終的には床でゴロンして、お腹を見せながらパパにナデナデしてもらったクララちゃん。お家に来て2ヶ月、これからもっともっと愛が深まっていくに違いありません。

投稿には「愛されてる」「泣いちゃう」「実直でたまらなくカワエエ」「これは嬉しい」「迷いなく行ったね」「なぜか私まで嬉しい、感動」といったコメントが寄せられています。

クララちゃんとお兄ちゃん犬の「サンタ」くんの賑やかな日常は、Instagramアカウント「santa_goldenretriever」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「santa_goldenretriever」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

