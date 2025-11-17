【モヤモヤ】夫の飲み会迎えで新車が“おう吐被害”に…相手に清掃代を請求するのは非常識？【ママリ】

新車なのに…友人が車内で嘔吐。清掃費用を負担して欲しいけれど

日々の生活の中で、思わぬトラブルに遭遇することもありますよね。アプリ「ママリ」でも「こんなショックなことがあって…」というトラブルエピソードがたくさん寄せられています。この記事では、ママたちが投稿したトラブルに関するエピソードを3選でご紹介します。

車内で嘔吐されてしまいました。



旦那の飲み会が終わり、迎えに行くと友人も3人乗せて家まで送って欲しいとのことだったので了承したのですが、そのうち1人が泥酔状態で車内で嘔吐しました。



車内を元の状態に戻すのにかかった費用、すべてを請求するのはおかしいことですか？



・7人乗りのワンボックスカー。

・新車で購入し、まだ半年。

・当時私が運転してましたが、後部座席からジョボジョボ...とかなり激しい嘔吐の音がし、量も多く、若干トラウマです。流れるように嘔吐しました。

・旦那は几帳面なので、手洗い洗車＋車内の掃除機がけ、マットの天日干しなど手入れは念入りでした。

・2歳1歳の子どもがいますが、普段は私の軽自動で移動しているので、今回汚された旦那の車では数える程しか子どもを乗せてません。

・子どもを乗せるとしても、まだ新車で汚されたくなかったので、旦那の車ではジュースやお菓子はほぼ与えておらず、1、2回、与えたことはありましたが、こぼさないよう私が後部座席へ行き、付き添っていました。

・その友人は普段はほとんど関わりがなく、今回は結婚式の二次会での久々の再会でした。旦那も正直、譲歩するほどの情もそんなにないとのことです。 出典：

結婚式の2次会が終わり、夫を迎えに行ったところ、夫の友人も一緒に送ることになったCさん。



そのこと自体は特に問題があったわけではありませんが、友人のうち1人はすでに泥酔していたそうです。そして、その泥酔した友人が車内で嘔吐を…。



Cさん夫婦は買って半年の車を大事に使っており、ショックが大きかったようですね。

ディーラーにお願いしたところ、外部業者にお願いするとのことで、費用はまだわかりません。

この車の購入時にオプションでフロアマットを6万円で購入しました。業者さんに洗浄してもらえばきれいにはなるそうですが、こちらとしては購入したばかりで、10年は乗るつもりでいたので、この先も嘔吐されたマットを使用するのは嫌です。新品のものと交換した方がいいと業者の方も仰ってました。

フロアマットの下も嘔吐物があり、それも交換、その他もろもろで10～20万はかかるようです。



ディーラーの方は、請求書を嘔吐した本人宛に請求できる、とも言われたので、旦那の意見もありその方向で行きます。



高額な金額になってしまうのですが、もうこちらもかなりショックなので、全額負担して欲しいです。



こう思う私たちは非常識ですか？

みなさんのご意見聞かせてください。 出典：

吐しゃ物の清掃など、回復に要する費用は10万円～20万円はするようです。Cさんの夫はその友人とそこまで深い間柄でもないようで、費用を請求することにためらいはない様子。



Cさんも憤っており、相手に全額負担してほしい気持ちがあります。こうしたCさんの気持ちに対し、ママリユーザーはどんな声を掛けたのでしょうか。

ショックですよね…。いろいろな声が集まりました

買って半年、大事に乗っていた新車内で夫の友人に嘔吐されてしまったCさん。大きなショックを受けているCさんに、ママリユーザーからはいろいろな声が寄せられました。

いや非常識とはわたしは思わないです！むしろわたしがその嘔吐した立場なら自分から『クリーニング代払うから見積書出たら金額教えて』と言います💦

でも、そのような言葉がなければ正直額が大きくなるにつれて請求しにくくなりますよね🥲あちら側にはなにか言われましたか？ 出典：

清掃にかかる費用について相手に全額負担させたいと思っているCさんに、共感する声が寄せられていました。



こうした場合、相手は自分から「清掃費用を負担します」くらいは言ってほしいものですよね。その一言があるかないかで、こちらの気持ちも変わりそうです…。

読んでいて私も辛くなってきました😭

新車でしかも半年…それは請求してもいいと思います。私だったらします💦

新品交換マストです🥺

なんなら車も買い替えたいくらい… 出典：

汚した物に関しては新品に交換したい気持ちになるのは分かりますよね。



何ならこちらの声のように車ごと変えたいと思う気持ちになる人もいるかもしれません。

とりあえず全て請求してみて駄々こねるなら話し合えばいいんじゃないですか？

すんなり払ってくれるかもしれないですし！ 出典：

本当に全額請求できるかは分かりませんが、まずは全額負担を申し出てみては？という声がありました。もしそこでいろいろと譲歩の要求がくるようなら、それはそれで話し合ってみたらどうか？という現実的な意見も。



車でのトラブルはたとえ仲の良い友人間でもしこりが残りやすいものです。愛着やかかった費用で大きなトラブルに発展しないとも限りません。相手の車を利用する時、同乗させてもらう時は車内でのふるまいや、傷をつけないように細心の注意をはらうなど、乗る側もしっかり気を付けたいですよね。

わが子と同級生の子が万引き…巻き込まれたくないがどうするべき？

子どもが（我が子ではない）万引きしているところを見ちゃったらどうしますか？



習い事先での出来事です。

習い事先では受付の近くにお菓子が並ぶワゴンがあり買う時は受付で支払いをしてテープを貼ってもらいます。

そこで小2の娘と同じクラスのA子ちゃんも同じ曜日に習い事をしていてよくそのお菓子のワゴンを見てました。

A子ちゃんとは家が逆方向なので習い事先出てすぐバイバイなんですが娘が外までは一緒に行きたいからと娘もお菓子を一緒に見てたんですが2回程あれ？支払いした？と思う事があったんですが支払いをしてないとの確証も持てず。

3回目遠くから様子見てたら確実に万引きしてました。

でも私も動揺してしまって何も言えず💦



A子ちゃんとは1年生の時もクラスが一緒だったのですが、その時“階段下りるのが遅い”と言われ階段で押されて怖かったと泣いて帰ってきたり、わざとだったのかはわからないですがA子ちゃんが⚪︎⚪︎ちゃん転ばせて怪我したという話をきいたり、担任の先生から聞いた話しだと男の子の兄弟が多いみたいでその影響か、学校で喧嘩になるとしね！とか言う子らしく良い印象の無い子なのであまり直接言いたく無いと思っていて。



受付の方に話してみるのが良いのかなと思うのですがやはり皆んなが帰る時間はお菓子買う子の対応だったり保護者の方と話している事も多くお菓子のワゴンをずっと見ている事も難しそうですし受付の方に言っても困りますかね？💦



因みに今日も習い事の日だったのでワゴンの所で娘と話しつつA子ちゃんとも話しつつ（見てるよアピール）様子見てたら堂々と（自分ではこっそりのつもりなんでしょうが）上着にさっと隠してそのまま外に行こうとするので靴履こうとしてそのお菓子が落ちた時に「あれ、それもうお金払った？」って聞いたら「え？あ、うーん今日はやっぱいいや」って戻してました。

今日は戻してましたが大人ががっつり側にいてもやっちゃう感じじゃ次回もまたやるんじゃ？と思うと毎回言うのも気が重いというか、私のせいでお菓子とれなかったと恨まれて娘に何かされたらと思うともう関わりたく無いと思っているんですがどうしたらいいでしょうか？😢

今日言ったこともこの対応で良かったのか学校で何かあったらどうしようと不安になってます😭 出典：

子どもと同じクラスの女の子が万引きをするところを見てしまった投稿者さん。子どもと習い事が同じ曜日で、受付の近くにあるお菓子のワゴンをよく見ており、何度か支払いをしたのか疑問に感じたことがあったものの確信が持てないことがあったとのこと。後日、遠目から様子を伺っていたところ、女の子が万引きする姿をしっかりと見たようです。しかし、動揺してしまった投稿者さんはその場では何もできなかったとのこと。



その女の子と子どもの間には1年生のときにトラブルがあり、周りから聞く話からも良い印象が無く、もし声を掛けたことで逆恨みされ、子どもに怒りの矛先が向かうことを考えると関わりたくないと感じているようです。受付の方に伝えようと思ったものの、習い事が終わる時間はスタッフさんが忙しくされているので困らせてしまうのでは無いかと悩んでいるようです。



悩んでいるところに、再び女の子がお菓子を取る姿を確認し、そのまま外に出ていこうと靴を履こうとしたとき、お菓子を落としたので声を掛けたところ、この日はお菓子を元の場所に戻していたとのこと。近くに大人が居るときでも万引きをしようとする女の子を見て、次回もまた同じことをするのではと思い、気が重くなったようです。



このときに声を掛けたこと、対応したことは正しかったのか、今後子どもが巻き込まれるトラブルに発展しないか心配な様子。この場合、どのように対応するのがベストだったのでしょうか？

その子に伝える！受付の方に伝える！ママリに寄せられたさまざまな声

こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリにはさまざまな声が届きました。



まず、直接その女の子に伝えるとの声をご紹介します。

その子に万引きはダメということ伝えます！

それでもやるようなら受付の方にも言った方がいいと思います！

受付の人に注意を促しておくことです。 出典：

女の子に、万引きはダメだということを直接伝えるとの声が届きました。伝えたところでその後も繰り返すようなら、受付の方に伝えるとのこと。



本来なら、そのように声を掛けるのが1番なのかもしれません。わが子では無くても、ダメなことはダメだと大人として教えるべきですよね。



しかし、子どもが1度泣かされるようなトラブルがあったので、その女の子とこれ以上関わりたくないと思っている投稿者さんには、声を掛けることに不安があるようです。その気持ちもよく分かりますよね。

次に、受付の方に伝えるとの声をご紹介します。

とりあえず受付の人には話します。

受付の人が対応できないなら監視役の人を配置するとか何とかすると思います。 出典：

なるべく身バレさけるのに受付の人に電話でお伝えして、あとはその子のことは放っておく＆徐々に距離おきます！ 出典：

まずは、受付の方に話すとの声が届きました。直接受け付けの方に話すことも避けたい場合、電話で伝えるとの声も寄せられました。



受付の方だけでその場の対応ができないようであれば、別のスタッフを付けてくれるのではないかとのこと。もちろん、万引きをした本人が悪いのですが、女の子が過ちを繰り返さないためにも、しっかり監視を強化してもらいたいものですね。

わが子が巻き込まれないようにするために

わが子ではなくとも、子どもが万引きをしている場面に出くわすのはショックなできごとですよね。それも一度ではなく、複数回にわたるものであり、今後も続くことが考えられると気が重くなるのも無理ありません。



本来なら、大人としてすぐに声を掛けることが必要なのかもしれません。しかし、トラブルに巻き込まれたくないという親心からそう簡単に声も掛けられず、かと言って見て見ぬ振りもできず…悩む気持ちに共感する方もおられるはず。



今回は、受付の方に直接または電話でこの件を伝えて、その後のことは習い事先の方に任せても良いのかもしれません。寄せられた声にあるように、大切な子どもが巻き込まれないように、その子と距離を置くことも1つですね。

隣人の騒音に悩むも管理会社は役に立たず

@ママリ

寄り添った回答が欲しいです。隣人騒音トラブルです。

鉄筋コンクリートの賃貸マンションに住んでます。



隣に住むのは半年前に越してきた30代後半の男性、スポーツカー乗りの一人暮らしです。引っ越しの挨拶はありませんでしたが、何回か挨拶はしてます。





普段から深夜の音（テレビや話し声お風呂の音など）が気になってはいたのですが…そこは生活音だしお互い様だと我慢してました。

最近サッカー観戦の音が凄くてたまらず手紙を投函しました。壁や床を叩く音、叫ぶ声、電話してるのか話し声など金曜日の早朝子どもちも怖くて泣き眠れず精神的にやられ今後も続くと思い行動に出ました。



管理会社は家族経営でやってる個人のところで、『まーお互い様ですからねー』と鼻で笑われ何もしてくれませんでした。



一応特定されないように、匿名でパソコンから、刺激しないように書き、相手の部屋のポストへ投函つもりなのですが…

土曜日の夜中に投函して朝には回収されてて、1日が経ち今日になると私の部屋のポストに入れ返されてました。



どうしても向こうのリビングの隣が私達の寝室だから特定されたのでしょうか？

やはり怒らせてしまったのでしょうか？



それとも回覧板？だと思い順番に次の部屋である私のところにいれてきたのでしょうか…



防犯カメラは、エントランスにしかないので各階には設置されてなく姿は映ってないと思います。



とりあえず今晩どうなるかわかりませんが、今後の対応どうしたらいいのでしょうか？ 出典：

サッカー観戦をしているとはいえ、隣の部屋の壁や床を叩く音・叫び声まで聞こえると恐怖を感じますよね。子どもたちが寝られないほど大きな音にもかかわらず、管理会社が取り合ってくれないとなると、手紙を自ら作って投函する投稿者さんの行動にも納得できます。



隣人は手紙を読んでくれたようですが、次の日には投稿者さんの家のポストに手紙が。送り主がわからないよう匿名で出したのに自分の家に返されてしまったため、特定されたのか、怒らせてしまったのではないかと不安だそうです。

隣人との騒音トラブルにさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられました。その中には、「引っ越しも視野に入れつつ、もう少し生活してみる」という意見がありました。

言っちゃ悪いですが、家庭持たない30代男性なんて、家庭を持つ人の気持ち分かるわけないですよ。



手紙のことを管理会社に行って、こちらでは解決できないので、話して貰えませんか？とお願いしてはどうでしょう。





引越しも視野に、1度がんばられるといいと思います！





私も本当近所の騒音でかなり迷惑してましたが、(うちも、相手も持ち家のため逃げることできない)



そのうち、気にならなくなりました！(生活してると次々いろんなことが起こるので、気にしてられなくなりました) 出典：

騒音が気になったのはサッカー観戦をしているときだけで、生活音は我慢できる範囲の大きさだったようなので、その期間だけと思って様子を見るのもよいかもしれません。生活しているうちに慣れてきて、気にならなくなる可能性もあります。



ただし騒音に無理をして暮らし続けると、ストレスが溜まって生活しづらくなってしまうことも。どうしても我慢できないときはすぐに引越しができるように準備をしておくとよいでしょう。



他には「役所に頼る」という意見もありました。

管理会社には期待しない方が良いと思います💦良くて貼り紙くらいしか対応してくれないと思いますよ。根気よく管理会社に掛け合うか、あとは役所の環境課に騒音の録音などを持って行って相談するかですかね。精神的に負担がかかっているのなら診断書などもあると強みになると思いますよ。 出典：

管理会社に隣人の騒音を相談しても取り合ってもらえない場合は、役所に相談するのも1つの方法です。個人で解決しようとすると、もっと大きな問題に発展する恐れがあります。トラブルを避けるためにも、自分たちだけで解決しようとしない方がよいでしょう。



一軒家・集合住宅問わず、隣人との関わり方は難しいものです。騒音などで悩んだときは自分たちだけでなんとかしようとするのではなく、引っ越しを検討したり管理会社や役所に相談したりしてみてくださいね。

