TUBEデビュー40周年特集！WOWOWで2020年代のライブ3本を全曲放送・配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TUBE×WOWOWによる、TUBEデビュー40周年特集の第5弾番組が解禁。2026年1月～3月のラインナップが決定した。

■2021年～2023年のライブを放送

2025年6月1日にデビュー40周年を迎えたTUBE。デビュー40周年記念日に開催された20年ぶりとなるハワイ公演の放送・配信を皮切りに、WOWOWでは「TUBE 40th Anniversary WOWOW Special Year」と題して、7月から12ヵ月連続でTUBEのプログラムを届けている。

その第5弾、2026年1月～3月のラインナップが決定した。

1月は2021年のTOKYO DOME CITY HALL公演を、2月はコロナ禍を乗り越え3万人の大観衆と再会を祝った2022年の横浜スタジアム公演を、そして、3月には通算34回目の”ハマスタライブ” を全曲放送・配信。寒い冬こそWOWOWでTUBEの熱いライブを楽しもう。

■番組情報

WOWOW『TUBE LIVE AROUND 2021 BLUE WINGS』

2026年1月放送・配信予定

※放送・配信終了後～1ヵ月間アーカイブ配信

TUBEが2021年5月から7月にかけて全21公演を行った全国ホールツアーの中から、東京公演の模様を全曲放送・配信。

＜楽曲＞

シャララ、Blue Splash、あの夏の少年、月と太陽、BLUE WINGS、Tシャツの恋、Paradiso～愛の迷宮～、君がいるから、Anniversary～旅立ちの唄～、海よりも深く 空よりも大きく、いつかの僕よ…、空と海があるように、N・A・T・S・U、太陽のサプライズ、スマイルフラワー

収録日：2021年6月30日

収録場所：東京 TOKYO DOME CITY HALL

WOWOW『TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2022 Reunion』

2026年2月放送・配信予定

※放送・配信終了後～1ヵ月間アーカイブ配信あり

夏といえばTUBE！ 彼らの33回目の横浜スタジアム公演は、3年ぶりに有観客での開催。3万人の大観衆と再会を祝った記念碑的公演をWOWOWで全曲放送・配信。

＜楽曲＞

だって夏じゃない、ガラスのメモリーズ、さよならイエスタデイ、夏だね、湘南 My Love、夏を待ちきれなくて、ゆずれない夏、SUMMER DREAM、夏を抱きしめて、Beach Time、Only You 君と夏の日を、シーズン・イン・ザ・サン、夏祭り、夏立ちぬ、Remember Me、君となら、WE PROMISE、俺達のために乾杯！、Spring has come、ジラされて熱帯、真夏のピュ～！、傷だらけのhero、You’ll be the champion、海の家、恋してムーチョ、あー夏休み

収録日：2022年9月3日

収録場所：神奈川 横浜スタジアム

WOWOW『TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2023 TUBE JAMBOREE』

2026年3月放送・配信予定

※放送・配信終了後～1ヵ月間アーカイブ配信あり

TUBEのホームグラウンドである横浜スタジアムで彼らが行う毎夏恒例の夏祭り、通算34回目の“ハマスタライブ”をWOWOWで全曲放送・配信。

＜楽曲＞

日本の夏からこんにちは、湘南盆踊り、まつり、Y.M.C.A.～海の家 Remix ver.、ダンス・ウィズ・ユー、Beach Time、夏を抱きしめて、夏を待ちきれなくて、Purity -ピュアティ-、チェリー、シャララ、BECAUSE I LOVE YOU、十年先のラブストーリー、J’S THEME（Jのテーマ）、裸足のラッキーガール、いただきSummer、-花火-、Hot Night、WeTube～夏やろうの夏～、さよならイエスタデイ、あー夏休み、シーズン・イン・ザ・サン

収録日：2023年8月26日

収録場所：神奈川 横浜スタジアム

■関連リンク

番組サイト

https://www.wowow.co.jp/music/tube/

TUBE OFFICIAL SITE

https://www.tube-net.com/

■【画像】TUBE番組キービジュアル