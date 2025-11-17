「終始お優しいお人柄」“マルチ”なベッツを茶道家が称賛　初来日の1月に初体験「変わらぬ謙虚さと温かさに心が温まりました」

「MLB AWARD」で司会を務めたムーキー・ベッツ(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間11月13日に3年連続4度目のMVPを獲得。そして、同日に米ラスベガスで開催された「MLB AWARD」では、チームメートのムーキー・ベッツが司会を務めた。

【写真】初来日で器用に茶を点て、師範に差し出すベッツを見る

コメディアンのロイ・ウッドJr.と軽快なやり取りを繰り広げ、ジョークを飛ばしながら会場を沸かせる一幕も。2人のトークショーのような流れとなり、来場者の笑いを何度も誘った。

ポッドキャスト番組の司会もこなし、ボーリングやゴルフはプロ級の腕前。マルチな才能は、多くの人に知られるところだが、日本の茶道家からも称賛の声が上がっている。

東京、京都で計3つの体験型の茶室を構える「茶禅」が11月17日までにインスタグラムを更新。ベッツが今年1月に浅草を訪れ、茶道体験に参加したことを明かした。

「茶禅」代表取締役の竹田理絵さんが、ベッツとの2ショットを投稿。「今年1月に、奥様とご一緒に浅草茶禅へお越しくださったドジャースのムーキー・ベッツ選手が、MLBアワードで司会を務め、マルチな才能を発揮されました」と記し、拍手の絵文字を添えた。