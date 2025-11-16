蛙亭イワクラ（35）が、16日に公開された日本テレビ系「有吉の壁」（水曜午後7時）の予告動画に出演。オズワルドの伊藤俊介（36）との破局について言及した。

イワクラは、番組公式YouTubeで公開された、19日の2時間SPの予告動画に登場。チョコレートプラネット長田庄平が、TBSの番組「SASUKE2025」で左足を骨折したことをネタにするなど、出演者が近況報告をする中、有吉弘行から「イワクラさんが破局ですね」とイジられた。

イワクラは出演者の輪の中から満面の笑みを浮かべ前に出ると一礼。「これで晴れて、堂々と、風俗に通えます」とカメラ目線で宣言。さらば青春の光の森田哲矢に肩を押されてツッコまれると、出演者も爆笑。有吉は「報告楽しみにしてます」と笑った。

2人の破局は、伊藤が今月2日配信のABEMA「チャンスの時間」（日曜午後11時）で報告。伊藤は「別れまして」と打ち明けると、伊藤は「ちょっと会えなかった時期があって。その間にというか。1人になった月に…」と説明。交際期間については「4年ぐらい」と告白し、破局初言及で「恐ろしくスッキリしてます」と本音を吐露した。

伊藤とイワクラは芸人仲間4人でのルームシェアを経て、21年12月から交際へと発展。イワクラのルームシェア解消とほぼ同タイミングだった。22年7月には写真週刊誌でツーショット写真とともに熱愛が報じられていた。