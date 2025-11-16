¡ÚMLBÆüËÜ¿ÍÁª¼êÎóÅÁ¡Û¹õÅÄÇî¼ù¡§¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡õ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤¤¤¦Ì¾Ìç¤Ç³èÌö ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÃËµ¤¡×¤Î¿¿Áê
¹õÅÄÇî¼ù¤Ï£±Ç¯ÌÜ¤³¤½¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë photo by Getty Images
MLB¤Î¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á¡ÁÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ»
Ï¢ºÜ17¡§¹õÅÄÇî¼ù
ÆÏ¤«¤ÌÀ¤³¦¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢´ûÀ®³µÇ°¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¤¤¿¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á¡£²Ì´º¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Îµ°À×¤Ïº£¤â¤Ê¤ª¡¢Ì®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
MLB¤ÎÎò»Ë¤Ë³Î¤«¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤òÄÖ¤ëº£Ï¢ºÜ¡£Âè17²ó¤Ï¡¢ÅìÀ¾¤ÎÌ¾Ìç¥Á¡¼¥à¤ÇÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹õÅÄÇî¼ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡ÌîÌÐ±ÑÍº¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤«¤é30Ç¯¤ÎºÐ·î¤¬Î®¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖÌ¾Ìç¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹Î¾·³¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹õÅÄÇî¼ù¤¿¤À¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¹õÅÄ¤Ï¡¢¹Åç¥«¡¼¥×¤«¤é2008Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¥ë¡¼¥¡¼¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤È¤¤¤¦Æó½½ºÐ¤ÎÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢£±Ç¯ÌÜ¤Ï¼êÃµ¤ê¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢¡Ö¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥«¡¼¥×¤Î»þ¤Ï£±½µ´Ö¤Ë°ìÅÙ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¡¢¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÏÃæ4Æü¡¢Ãæ£µÆü¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä´À°¤ÎÊýË¡¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤·¤Æ¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÁà¤ì¤Ê¤¤µå¼ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÇ¼ÆÀ¤¤¤¯¤Þ¤ÇÄ´À°¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Èè¤ì¤¬È´¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÅÐÈÄ´Ö¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÏÄ´À°¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î°ìµå¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ç¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Åê¼ê¤È¤¤¤¦À¸¤Êª¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥Ð¥·¥Ã¡×¤È¤¤¤¦²»¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¼Î¤Æ¤¿¤Î¤À¡£»î¹çÁ°¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â·Ú¤á¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ëÁ°¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö½é²ó¤ÎÅêµå¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµå¼ï¤ò¤¹¤Ù¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢Ä´»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÅêµå¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢°ÜÆ°µ÷Î¥¤âÄ¹¤¯¡¢¹ñÆâ¤Ç»þº¹¤â¤¢¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¹õÅÄ¤Ï£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃì¤È¤Ê¤ê¡¢£¹¾¡10ÇÔ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÍâ2009Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¡¦¥È¡¼¥ê´ÆÆÄ¤«¤é³«ËëÅê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¹õÅÄ¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï£´Ç¯´Ö¡£41¾¡46ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2009Ç¯¤ËÂÇµå¤ÎÄ¾·â¤ò¼õ¤±¤ÆÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤¿°Ê³°¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤êÂ³¤±¡¢2011Ç¯¤Ë¤ÏÅêµå²ó¤¬202¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2011Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤È¤È¤â¤Ë¡¢FA¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ø¤È°ÜÀÒ¤¹¤ë¡£¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¤ÎÌ¾ÌçµåÃÄ¤¬¹õÅÄ¤òµá¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹£±Ç¯ÌÜ¤Î2012Ç¯¤Ï¹õÅÄ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼À¸³è¤ÇºÇÎÉ¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ê¡¢16¾¡11ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï3.07¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥ê¡¼¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡¦¥·¥ê¡¼¥º¤Î2»î¹ç¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¡ÚÌ¾Ìç£²¥Á¡¼¥à¤Î°ã¤¤¤È¡ÖÃËµ¤¡×¤Î¿¿Áê¡Û
¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î£³Ç¯´Ö¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥·¡¼¥º¥ó30»î¹ç°Ê¾å¤ÎÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤¿¡¡photo by Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡½¡½Ì¾ÌçµåÃÄ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÈæ³Ó¤ò¹õÅÄ¤ËÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¼ã¼ê¤¬¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î»þ´ü¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ä¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¾¡¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÏÂçÁû¤®¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ê¥Ç¥ì¥¯¡¦¡Ë¥¸¡¼¥¿¡¼¤ä¡¢¡Ê¥Û¥ë¥Ø¡¦¡Ë¥Ý¥µ¥À¡¢¡Ê¥Þ¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¡Ë¥ê¥Ù¥é¤È¤¤¤Ã¤¿3Ï¢ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤â¡¢¤½¤ì¤Û¤É´î¤Ð¤Ê¤¤¡£¡Ø¾¡Éé¤Ï¤³¤³¤«¤é¤À¡Ù¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤·¤Æ¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥È¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¸þ¤±¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡×
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¼èºà¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢½Õ¤Î´Ö¡¢¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë²È¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¹õÅÄ¤¬Äà¤ê»å¤ò¿â¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤Æ¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í²û¤³¤¤¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï2012Ç¯¤«¤é2014Ç¯¤Þ¤Ç¤Î£³¥·¡¼¥º¥ó¡£¤³¤Î£³Ç¯´Ö¤Ï½¼¼Â¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ï33»î¹ç¡¢32»î¹ç¡¢32»î¹ç¤È¡Ö³§¶Ð¡×¤ò²Ì¤¿¤·¡¢38¾¡33ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤³¤³¤ÇºÆ¤ÓFA¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤éºÆ·ÀÌó¤òË¾¤ó¤À¡£¥·¡¼¥º¥ó162»î¹ç¤òÀï¤¦¤¦¤¨¤Ç¡¢µÙ¤Þ¤º¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¤Î³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤Åê¼ê¤ò¼êÊü¤¹¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£Åö»þ¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ15²¯±ß¡¢20²¯±ß¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤·¤«¤·¡½¡½¡£
¡¡¹õÅÄ¤Ï¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¥«¡¼¥×¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò·è¤á¤ë¡£Åö»þ¡¢»ä¤Ï¹õÅÄ¤ÎÃø½ñ¤Î¼èºà¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢ÌÂ¤Ã¤¿Ëö¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌë¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë»Ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ä«¤Ë¤Ê¤ë¤È¥«¡¼¥×¤ËÌá¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ê......¡£¤â¤¦¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤¬¤Þ¤ÀÂè°ìÀþ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ëÅê¼ê¤Î¤¦¤Á¤Ë¥«¡¼¥×¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤ÎÌ³¤á¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡¹õÅÄ¤Î¤³¤Î·èÃÇ¤Ï¡ÖÃËµ¤¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¹õÅÄ¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¤Ï¡¢°ìÅÙ¤âÃËµ¤¤È¤Ï¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è(¾Ð)¡×
¡ÚProfile¡Û¤¯¤í¤À¡¦¤Ò¤í¤¡¿1975Ç¯£²·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¾åµÜ¹â¡ÊÂçºå¡Ë¡½Àì½¤Âç¡£1996Ç¯NPB¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡Ê¹ÅçÅìÍÎ¡Ë¡£
¡üNPB½êÂ°Îò¡Ê13Ç¯¡Ë¡§¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¡Ê1997¡Á2007¡¢2015¡Á16¡Ë
¡üNPBÄÌ»»À®ÀÓ¡§124¾¡105ÇÔ£±¥»¡¼¥Ö£±¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê321»î¹ç¡Ë¡¿ËÉ¸æÎ¨3.55¡¿Åêµå²ó2021.2¡¿Ã¥»°¿¶1461
¡üMLB½êÂ°Îò¡Ê£¸Ç¯¡Ë¡§¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê2008¡Á11¡¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¡Ë¡Ý¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ê2012¡Á14¡¿¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡Ë
¡üMLBÄÌ»»À®ÀÓ¡§79¾¡79ÇÔ¡Ê212»î¹ç¡Ë¡¿ËÉ¸æÎ¨3.45¡¿Åêµå²ó1319.0¡¿Ã¥»°¿¶986¡¡¡ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡Ê£³Ç¯¡Ë¡§£²¾¡£²ÇÔ¡Ê£µ»î¹ç¡Ë¡¿ËÉ¸æÎ¨3.94¡¿Åêµå²ó29.2¡¿Ã¥»°¿¶22¡Ê2008¡¢09¡¢12¡Ë
¡üÆüËÜÂåÉ½Îò¡§2004Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¡Ê£³°Ì¡Ë