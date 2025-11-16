金なんて持っていなければ…43歳にして“億り人”達成の会社員が号泣。早期退職・主夫生活を始めた1年後、我が家にたったひとり「ポツン」のワケ

朝から晩まで一生働き続ける……そんな人生に疑問を持つ人は少なくありません。そんな中、1億円の資産をつくりあげて43歳で会社を辞めた男性は、誰もが夢に見る自由を手に入れました。しかし、その先にあったのは、想像もしなかった「まさかの未来」だったのです。見ていきましょう。

夢の早期退職で“自由”を手に入れた43歳会社員

「もう満員電車に揺られたくない」「仕事なんてしたくない」――そんな思いを抱いた経験がある人も多いでしょう。

Aさん（仮名・43歳）もその一人でした。都内の中小企業で管理職を務め、年収は1,000万円近く。妻と小学生の娘がいる、いわば順風満帆な会社員。ですが、Aさんは昔から「早く会社を辞めたい」という気持ちを抱え続けていました。

「もともと社会性があまりある方ではなくて。資産運用でお金を貯めて、できるだけ早く会社員人生を“上がり”にしたいと思っていました。幸運にも妻と巡り合い、子どもにも恵まれた。それでも、自由への渇望は消えませんでした」

新卒時から始めていた投資は、結婚後もお小遣いや相続資金を元手に継続。ついに資産は1億円に到達しました。

「これだけあれば、家族を養う責任も果たせる。そう思って、早期退職を具体的に考え始めました」

一方、妻は「社会と接していないと自分を保てない」と仕事の継続を希望。Aさんは「僕がメインで家のことをやるから、任せてよ」と、株の運用益で家計を支えつつ家族のために家事全般を担う “家庭を守る主夫”として、新たな生活を楽しむつもりでした。

そして、満を持して会社に辞表を提出。気持ちは晴れ晴れとしていました。しかし、当初こそ「休みの日にパパが家にいるのは助かる」と喜ばれていた評価は、徐々に変化していきました。

最後には、早期退職したことを後悔するまでになっていったのです。

昼から飲酒…“自由な生活”の果てに

家にいる時間が増えたAさんは、身体が疲れないせいか夜眠ることができません。逆に朝は起きられず、妻と娘が出勤・登校した後、ようやく目が覚める生活になっていきました。

その後は株取引をしながら、元々好きだったお酒を飲むことが癖になり、気づけばうとうと寝てしまう。せめて夕食の準備はと思うものの、ほとんど経験もなかったことから「こんなに面倒なんて」と、デリバリーやお総菜を並べるように。

人に会わない生活が続き、髭も剃らずに同じスウェットで何日も過ごす、そんなことも当たり前になっていました。

当然、妻がいい顔をするはずもありません。「せめてジムに行ったり散歩をしたりする習慣をつけてほしい」そう言われても、どうしても気力が沸きません。そして、とうとう“その日”はやってきました。

「あなたが言っていた“自由な生活”ってこれなの？ 家に閉じこもって毎日何をしているのよ。もう耐えられない」

そう言って、妻は娘を連れて出ていってしまったのです。

「やり直すチャンスがほしい」Aさんの決断

残されたAさんは、静かなマンションにたったひとり。資産は十分あり、家事も子育てを妻と分業してうまくやっていける。そんな自信を持っていた1年前には想像もしていなかった事態が待っていました。

後日、弁護士を介して離婚手続きや財産分与などの説明を受けることになったAさん。婚姻期間中に形成された資産は、原則として財産分与の対象となるとして、約1億円のうち半分が妻のもとへ渡る可能性があるとのこと。さらに、養育費も支払うことになります。

Aさんは自虐的にこう思い、涙しました。

「これだけお金があれば、妻と娘にとって、こんな父親はもう必要ないよな……。金なんてなければ、こんなことにならなかったのか」

ですが、家族と離れ離れになりたくない。やり直すチャンスが欲しい。そう考えたAさんは、素早く行動を起こしました。会社員に戻る決意をしたのです。

早期退職したときには「もう一生働きたくない」と思っていましたが、わずか1年での決断でした。

再就職で見えた“本当の自由”

会社員といっても、高収入や肩書きは求めませんでした。「家から近い」「残業は基本なし」を条件に再出発。知人の紹介で、中小企業のサポート業務に就きました。

「以前は“働かない＝自由”だと思っていましたが、 いまは“働けること”のほうがずっと尊いと感じます。人との関わり、時間のリズム、責任。どれも僕にとって必要なことだったんです」

いまだに別居状態にあるものの、妻も「娘には父親がいたほうがいい」という考えもあるようで、離婚はとどまっている状況。Aさんはもう一度家族で暮らす日を夢見て、今日も通勤しています。

「僕には自分を律する力がなかった。会社員という身分だったからこそ、社会的にまともな人間でいられた。それにようやく気づくことができました」

早期退職やFIREは「自由の象徴」として人気を集めています。しかし、“自由そのもの”には落とし穴があります。早期退職には、明確な目的だけでなく、意外かもしれませんが “自分を律する精神力” が欠かせません。

少しでも社会とつながり「少し働く」という形のほうが、心身のバランスを保ちやすい人も多いのです。Aさんは、まさしくその典型でした。彼の経験からも、早期退職には「お金だけでなく生活を整える力」が不可欠だと分かります。自由を選ぶにも、準備と自制心が必要なのです。