北川景子、昨年の秋から“ずっと痩せている”のは…理由を説明
女優の北川景子（39歳）が11月14日、自身のX（Twitter）を更新。“ずっと痩せている”状態が続いている理由を明かしている。
北川はこの日、「『未来』『ナイトフラワー』『あなたを奪ったその日から』『ばけばけ』の順で昨年の秋から一年以上やつれてるor貧しくて食べられない母親をやってます…」とつづり、「そんな訳でずっと痩せてます」と、“ずっと痩せている”状態なのは、そうした役が続いているためだと説明。
そのため「ばけばけ終わったら色々食べよう〜」と、現在放送中の連続テレビ小説「ばけばけ」の役が終わり次第、自由に食事をとるとつづった。
北川は映画「未来」では「父親からの虐待により自分の愛し方も、人の愛し方もわからなくなってしまった」役を、映画「ナイトフラワー」では「苦しい生活を送る中で、子供のためにドラッグの売人になった」役、連続ドラマ「あなたを奪ったその日から」（関西テレビ・フジテレビ系）では「食品の事故で最愛の娘を失い人生が一変する」役、朝ドラ「ばけばけ」では「武家の娘ながら夫が亡くなり物乞いして生きる」役をそれぞれ演じている。
