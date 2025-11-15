「ざわつくぞ!!」あす放送『笑点』出演者にネット衝撃「冒険し過ぎ」「背景とマッチしすぎ」
日本テレビ系演芸番組『笑点』（毎週日曜 後5：30）が15日に公式Xを更新。あす放送の演芸コーナーの出演者に反響が寄せられた。
【写真】「ざわつくぞ!!」「冒険し過ぎ」ネットも衝撃を受けた『笑点』出演者
「明日の『笑点』11月16日（日）放送 演芸コーナー出演者 コウメ太夫」と発表。笑点のステージに立つコウメ太夫の写真をアップした。左手の甲にはびっしりとカンペと思われる文字が書かれていた。
この投稿に「永久保存版ですねッ」「観覧の高齢者たちをポカンとさせてほしい」「出オチも出オチやん」「笑点冒険し過ぎ」「シルバーの皆様にはレベルが高すぎるって」「ざわつくぞ!!」「背景とマッチしすぎやろ」など多数の反響が寄せられた。
