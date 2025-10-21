今日TVerで『笑点』を視聴していたら『エバース』と言うコンビの町田和樹氏が「女性は体温が高いから寿司職人になれない」と発言されてましたが、それは昔の偏見です。

日本には沢山の女性寿司職人が今日も寿司を握っております。

地上波放送でこのような偏見が流れた事にとても残念な気持ちでいます。