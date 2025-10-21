ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「笑点」に初登場のお笑いコンビ、漫才を披露したら大炎上…なぜ発生… 日本テレビ 笑点 エンタメ・芸能ニュース お笑い芸人 ゴシップ 週刊女性PRIME 「笑点」に初登場のお笑いコンビ、漫才を披露したら大炎上…なぜ発生した？ 2025年10月21日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「笑点」に初登場したエバースの漫才を、週刊女性PRIMEが取り上げた 「女性は体温が高い」「だから男性の板前しかいない」などと発言 漫画家・せきやてつじ氏がSNSで異を唱え、投稿には様々な声が上がっている ◆エバースの漫才にせきやてつじ氏が言及今日TVerで『笑点』を視聴していたら『エバース』と言うコンビの町田和樹氏が「女性は体温が高いから寿司職人になれない」と発言されてましたが、それは昔の偏見です。日本には沢山の女性寿司職人が今日も寿司を握っております。地上波放送でこのような偏見が流れた事にとても残念な気持ちでいます。— せきやてつじ (@QJOqv3oIwaeisUy) October 19, 2025 記事を読む おすすめ記事 「死んでしまえと言えばいい」田原総一朗氏 “反高市”の野党への衝撃提案にスタジオ騒然…SNSでも「BPO案件」と疑問の声 2025年10月20日 16時5分 徳島大大学院で男性遺体 口と鼻出血、身元捜査 2025年10月20日 18時32分 『ジョブチューン』放送内容にまさかの反響…セブン-イレブンが“国民的スター”をCMに起用した“人気商品”に「全員不合格」の事態 2025年10月20日 19時20分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 三原じゅん子氏、こども家庭庁の大臣として会見するも“発表ゼロ”で前代未聞の“28秒”に国民絶句 2025年10月20日 17時0分