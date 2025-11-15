どこでもライブ感！ ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10 2025/11/15
「BCNランキング」2025年11月3日〜9日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 JBL Flip 6 ブラック
JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）
2位 JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）
3位 ワイヤレスポータブルスピーカー ブラック
SRS-XB100(B)（ソニー）
4位 Soundcore Select 4 Go ブラック
A31X1011（Anker）
5位 JBL CHARGE5 ブラック
JBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）
6位 JBL Flip 7 Black
JBLFLIP7BLK（ハーマンインターナショナル）
7位 MIMIO SOUND MOVE ホワイト
ATMM-SP780TV WH（オーディオテクニカ）
8位 Aurex ワイヤレススピーカー
TY-WSD20(W)（東芝エルイートレーディング）
9位 JBL Partybox Encore Essential
JBLPBENCOREESSJN（ハーマンインターナショナル）
10位 SoundCore ブラック
A3102016（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
