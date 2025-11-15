¹¢¤¬ÄË¤¤¡¢¥¤¥¬¥¤¥¬¤¹¤ë¡Ä¥È¥í¡¼¥Áor¤Î¤É¤¢¤á¡¢¤É¤Ã¤Á¤ò»È¤¦¡©¡¡ÌôºÞ»Õ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¸ú²Ì¤Î°ã¤¤¡õ»È¤¤Ê¬¤±¤Î¥³¥Ä
¡¡11·î15Æü¤Ï¡Ö¤Î¤É°»¡Ê¤¢¤á¡Ë¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£¤Î¤É¤¢¤á¤ä²Û»Ò¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¤¹¤ë¥«¥ó¥í¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤¬¼«¼Ò¾¦ÉÊ¡Ö·ò¹¯¤Î¤É°»¡×¤ÎÈ¯Çä30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢2011Ç¯¤ËÀ©Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£½©¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤Æµ¤²¹¤ä¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ï¹¢¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¤¥¬¥¤¥¬¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¢¤¬ÉÔÄ´¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤Î¤É¤¢¤á¤ò¤Ê¤á¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ×Ãí°Õ¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡×¡¡¤³¤ì¤¬¥È¥í¡¼¥Á¡õ¤Î¤É¤¢¤á¤Î¡È¸ú²Ì¤Î°ã¤¤¡É¤Ç¤¹¡ª
¡¡¤Î¤É¤¢¤á¤È»÷¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¥È¥í¡¼¥Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥È¥í¡¼¥Á¤È¤Î¤É¤¢¤á¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¤Ê¬¤±¤ë¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌôºÞ»Õ¤Î¿¿ÉôâÃÀ¡¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥í¡¼¥Á¤Ë¤Ï½èÊýÌô¤â
Q.¥È¥í¡¼¥Á¤È¤Î¤É¤¢¤á¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸ú²Ì¤äÌò³ä¤Ê¤É¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿¿Éô¤µ¤ó¡Ö¤Þ¤º¡¢¥È¥í¡¼¥Á¤Ë¤Ï¡Ø°åÌôÉÊ¡Ù¡Ø°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ù¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ø½èÊýÌô¡Ù¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°åÌôÉÊ¤Ï¡Ø¼£ÎÅÌÜÅª¡Ù¡¢°åÌôÉô³°ÉÊ¤Ï¡ØÍ½ËÉÌÜÅª¡Ù¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£°åÌôÉÊ¤ÏÌô¤Ê¤Î¤Ç¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÈ¿ÌÌ¡¢ÍÑË¡¡¦ÍÑÎÌ¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£°åÌôÉô³°ÉÊ¤Ë¤â¡Ø°ìÆü²¿¾û¤Þ¤Ç¡Ù¤È¤¤¤¦ÍÑÎÌÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥í¡¼¥Á¤Ë¤Ï»¦¶ÝÀ®Ê¬¤ò¤Ï¤¸¤á¾Ã±êÀ®Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¹¢¤Î±ê¾É¡¢ÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤ë¡Ù¡Ø¶Ý¤ÎÁý¿£¤òËÉ¤°¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ç¤ÊÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Î¤É¤¢¤á¤Ë¤â¡Ø°åÌôÉÊ¡Ù¡Ø°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥í¡¼¥Á¤È°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø½èÊýÌô¡Ù¤¬¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡Ø¿©ÉÊ¡Ù¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£°åÌôÉÊ¤Ï¼£ÎÅÌÜÅª¡¢°åÌôÉô³°ÉÊ¤ÏÍ½ËÉÌÜÅª¤Ç¡¢¿©ÉÊ¤Ï¡ØÊÝ¸îÌÜÅª¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¿©ÉÊ¤ËÀ®Ê¬¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ã¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡ØÆ±¤¸°åÌôÉÊÆ±»Î¤Ç²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡Ù¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º°Û¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ØºÞ·Á¡Ù¤Ç¤¹¡£¥È¥í¡¼¥Á¤Ë¤Ï¤¢¤á¾õ¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¾ûºÞ¤Ç¡¢¹Å¤¯¤Æ¿¿¤óÃæ¤Ë·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿¿¤óÃæ¤Ë·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥í¡¼¥Á¤Ï¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯ÍÏ¤«¤·¤Æ¡¢¤«¤ó¤Ç¤â°û¤ó¤Ç¤â¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¸í¤Ã¤Æ°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤âÃâÂ©¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤ê»ýÂ³¡¢¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉþÍÑ¸å30Ê¬¤Ï°û¿©¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥È¥í¡¼¥Á¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë»È¤¤Êý¤Ï°ì½ï¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤Î¤É¤¢¤á¤ÎÊý¤Ï¤Ê¤á¤ÆÍÏ¤«¤¹´¶¤¸¤Ç¡¢Èæ³ÓÅªÁá¤¯ÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¸ý¤ÎÃæÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢»ýÂ³»þ´Ö¤ÏÃ»¤á¡Ù¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥È¥í¡¼¥Á¤ÏÍÏ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤È¤Æ¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¡Ø¤«¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¡Ø°û¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤Î¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö»ýÂ³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶É½êÅª¤Ë¿»Æ©¤·¤ä¤¹¤¯¹¢¤ÎÇ´Ëì¤Ë¤âÄ¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¹¢¤Î¾Ã±ê¤ä¸ý¤ÎÃæ¤Î»¦¶Ý¡¢À¼¤Î¤«¤ì¤Ê¤É¤Ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥í¡¼¥Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡ØÀ®Ê¬¡Ù¤Ç¤¹¡£¤Î¤É¤¢¤á¤Ë¤Ï¡ØÆîÅ·¡Ù¡ØµË¹¼¡Ê¤¤¤ç¤¦¡Ë¡Ù¡Ø´ÅÁð¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿À¸Ìô¤ä¡¢¤»¤»ß¤áÀ®Ê¬¡¢µîáâ¡Ê¤¤ç¤¿¤ó¡Ë¤ÎÀ®Ê¬¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤â·ë¹½Â¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì£¤âÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢Ì£¤Ë¤è¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿¤Î¤É¤¢¤á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥È¥í¡¼¥Á¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÀ®Ê¬¡¢Îã¤¨¤Ð¤»¤»ß¤á¤È¤«¤¿¤ó¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëÀ®Ê¬¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À®Ê¬Åª¤ËÂç¤¤¯°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¥È¥í¡¼¥Á¤â¤Î¤É¤¢¤á¤â¡¢Æ±¤¸°åÌôÉÊÆ±»Î¡¢¤É¤Á¤é¤âÀ®Ê¬¤Î¸ú²Ì¤ò¤¦¤¿¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¾Ã±êºÞ¤ä»¦¶ÝÀ®Ê¬¤ò¶¯¤¯¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸ý¹Ð¡Ê¤³¤¦¤¯¤¦¡ËÆâ¤Î»¦¶Ý¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥È¥í¡¼¥Á¤¬Â¿¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤ÏÆ±¤¸°åÌôÉÊÆ±»Î¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¤Ë¤è¤êÉûºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥È¥í¡¼¥Á¤À¤«¤éÉûºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¥È¥í¡¼¥Á¤Î¾ì¹ç¡¢¤ä¤Ï¤ê»¦¶ÝÀ®Ê¬¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅÇ¤µ¤¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°åÌôÉÊ¤Î¾ì¹ç¡¢¥È¥í¡¼¥Á¤â¤Î¤É¤¢¤á¤âÍÑË¡¡¦ÍÑÎÌ¤ò¼é¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥È¥í¡¼¥Á¤Ï¡Ø¤«¤Þ¤º¤ËÂÃ±Õ¤ÇÍÏ¤«¤·¡¢ÉþÍÑ¸å30Ê¬¤Ï°û¿©¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¡ÙÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Î¤É¤¢¤á¤Ï¡Ø¤«¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»È¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤¢¤á¤Ë¤Ï¥·¥å¥¬¡¼¥ì¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À®Ê¬¤È¤·¤Æº½Åü¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢ÅüÊ¬¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢¥È¥í¡¼¥Á¤È¤Î¤É¤¢¤á¤Î°ã¤¤¤òÉ½¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤¨¤Æ¤¤¤¦¤È¡ØºÞ·Á¡Ù¡ØÉþÍÑÊýË¡¡Ù¡ØµÛ¼ý¤Î¤µ¤ìÊý¡Ù¡Ø¸ú²Ì¤Î»ýÂ³À¡Ù¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤ÈÆ±¤¸À®Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥È¥í¡¼¥Á¤È¤¢¤á¤È¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤á¤¿¤È¤¤Î´¶¤¸Êý¤¬°ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£´¶³Ð¤Ë¤â¸úÇ½¤Îº¹¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¤Î¤É¤¢¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤Î¤É¤¢¤á¤Ë¤Ï¡Ø°åÌôÉÊ¡Ù¡Ø°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ù¡Ø¿©ÉÊ¡Ù¤Î3¹àÌÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¤ÎÆâÍÆ¤È½ÅÊ£¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø°åÌôÉÊ¡Ù¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¾µÇ§¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤»¤»ß¤á¤äµîáâ¡¢ÄÃÄË¤ÎºîÍÑ¤òÆþ¤ì¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢Ìô¶É¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ø°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ù¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Í¸úÀ®Ê¬¤Ï°åÌôÉÊ¤Û¤É¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢·ÚÅÙ¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì»þÅª¤Ë¹¢¤ÎÉÔ²÷´¶¤ä´¥Áç¤òÏÂ¤é¤²¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ä°ìÉô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¡Ø¿©ÉÊ¡Ù¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ï¡¢¹¢¤ò½á¤¹¤À¤±¤ÇÌô¸úÀ®Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤Ç¤âÇã¤¨¤Þ¤¹¡×
Q.¥È¥í¡¼¥Á¤È¤Î¤É¤¢¤á¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿¿Éô¤µ¤ó¡ÖÀè½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥í¡¼¥Á¤Ë¤â¤Î¤É¤¢¤á¤Ë¤â¡Ø°åÌôÉÊ¡Ù¤È¡Ø°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ù¤¬¤¢¤ê¡¢¤Î¤É¤¢¤á¤Ë¤Ï¡Ø¿©ÉÊ¡Ù¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©ÉÊ¤Î¤Î¤É¤¢¤á°Ê³°¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¤Î°ã¤¤¤Ç¡¢»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤è¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤É¤Î¤è¤¦¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¤«¡Ù¡Ø¤É¤³¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¤«¡Ù¡Ø¤É¤Î¤¯¤é¤¤Ä¹¤¯¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡Ù¤ò¸«¤Æ¡¢»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ø¹¢¤¬´¥Áç¤·¤¿¡Ù¡Ø¹¢¤¬¥¤¥¬¥¤¥¬¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤Î¤Î¤É¤¢¤á¤Ç½½Ê¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤³¤ì¤«¤éÀ¼¤ò»È¤¦¡Ù¡ØÀ¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ý¤¬¥«¥é¥«¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¹¢¤Î·Ú¤¤ÉÔ²÷´¶¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Ë¡¢¡Ø¹¢¤Ë±ê¾É¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¤»¤¤ä¤¿¤ó¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÀ®Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢°åÌôÉÊ¤Î¤Î¤É¤¢¤á¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¾É¾õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï°åÌôÉô³°ÉÊ¤Î¤Î¤É¤¢¤á¤Ç¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¹¢¤¬ÄË¤¤¡Ù¤Ê¤É±ê¾É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¹¢¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£É÷¼Ù¤Î½é´ü¾É¾õ¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°åÌôÉÊ¤Î¥È¥í¡¼¥Á¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤â¤Î¤É¤¢¤á¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¾É¾õ¤¬·Ú¤á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°åÌôÉô³°ÉÊ¤Î¥È¥í¡¼¥Á¤Ç¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¸ý¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¹¢¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ø¹¢¤ä¸ý¤ÎÃæ¤ò»¦¶Ý¤·¤¿¤¤¡Ù¾ì¹ç¤Ï¡¢¥È¥í¡¼¥Á¤ÎÊý¤¬¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Î´¥ÁçÂÐºö¤ä¡¢·Ú¤¤¹¢¤Î°ãÏÂ´¶¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¿©ÉÊ¡Ù¤Î¤Î¤É¤¢¤á¤Ç¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤é¤«¤ËÉ÷¼Ù¤Ã¤Ý¤¯¡¢¹¢¤¬¼ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¡Ø°åÌôÉÊ¡Ù¤Î¥È¥í¡¼¥Á¤â¤·¤¯¤Ï¡Ø°åÌôÉÊ¡Ù¤Î¤Î¤É¤¢¤á¤òÁª¤Ö¤È¤è¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹¢¤ÎÄË¤ß¤ä±ê¾É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢»¦¶Ý¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥È¥í¡¼¥Á¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¡¢»¦¶Ý¸ú²Ì¤ÎÀ®Ê¬¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤É¤¢¤á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¼¸Ï¤ì¤Ë¤Ï¡Ø°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ù¤Î¥È¥í¡¼¥Á¤«¡Ø°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ù¤Î¤Î¤É¤¢¤á¤ò¡¢¹¢¤ÎÄË¤ß¡¢¹¢¤Î¼ð¤ì¡¢¤»¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ø°åÌôÉÊ¡Ù¤Î¥È¥í¡¼¥Á¤«¡Ø°åÌôÉÊ¡Ù¤Î¤Î¤É¤¢¤á¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÁªÂò»è¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤äÅüÊ¬¤ò¹µ¤¨¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¥Î¥ó¥·¥å¥¬¡¼¤Î¥È¥í¡¼¥Á¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¥È¥í¡¼¥Á¤ä¤Î¤É¤¢¤á¤Ï¾ïÍÑ¤·¤Á¤ã¥À¥á¡©
Q.¥È¥í¡¼¥Á¤ä¤Î¤É¤¢¤á¤Ï¾ïÍÑ¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¡Ö¹¢¤¬ÄË¤¤¡×¤Ê¤É¡¢²¿¤é¤«¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤À¤±»È¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÍýÍ³¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿¿Éô¤µ¤ó¡Ö¡Ø°åÌôÉÊ¡Ù¤Î¥È¥í¡¼¥Á¡¢¤Î¤É¤¢¤á¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë»È¤¦¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢ÉûºîÍÑ¤äÊ»ÍÑÌô¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø°åÌôÉÊ¤Ï¸ú¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÎÀ®Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ý¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¾ïºß¶Ý¤¬¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥í¡¼¥Á¤ä¤Î¤É¤¢¤á¤ò»ÈÍÑ¤·Â³¤±¤ë¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¡¢ÉûºîÍÑÅª¤Ë¸ý¤Ø¤Î»É·ã¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ïÍÑ¤ÏÈò¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡Ø°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ù¤Î¥È¥í¡¼¥Á¤ä¤Î¤É¤¢¤á¤Ë¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Þ¤¹¡£À®Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·Ú¤¤¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ø²¿¤È¤Ê¤¯°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡Ù¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢°åÌôÉô³°ÉÊ¤Ë¤ÏÍÑÎÌÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ø°åÌôÉÊ¡Ù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ø°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ù¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¥È¥í¡¼¥Á¡¢¤Î¤É¤¢¤á¤Î¾ïÍÑ¤Ï¤ª´«¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ø¿©ÉÊ¡Ù¤Î¤Î¤É¤¢¤á¤Ï¡¢¾ïÍÑ¤·¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢ÅüÊ¬¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãî»õ¤äÅü¼Á¤Î²á¾êÀÝ¼è¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¡¢¥·¥å¥¬¡¼¥ì¥¹¤Î¤Î¤É¤¢¤á¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¥È¥í¡¼¥Á¤Ë¤Ï°åÌôÉÊ¡¢°åÌôÉô³°ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢½èÊýÌô¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Î¤É¤¢¤á¤Ë¤â°åÌôÉÊ¡¢°åÌôÉô³°ÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥í¡¼¥Á¤È°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢½èÊýÌô¤¬¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¿©ÉÊ¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¿ô¤â¼ïÎà¤âËÉÙ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«¿È¤Î¾É¾õ¤ò¤è¤¯³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¥È¥í¡¼¥Á¤ä¤Î¤É¤¢¤á¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£