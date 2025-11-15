¡Ò¡È¥Ü¥Ã¥¿¥¯¥êÁòµ·¡É¤¬Â¿È¯¡Ó¡Ö40Ëü±ß¤Î¤Ï¤º¤¬170Ëü±ß¤Ë!?¡×¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥¹¤Ê¤·¡¢¶¡¤¨Êª¤Ï»È¤¤²ó¤·¡¢»à²½¾Ñ¤Ï¼êÈ´¤¡Ä°¼Á¶È¼Ô¤Î¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¼ê¸ý
¡Ö¤³¤ó¤Ê³Û¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×Áòµ·ÈñÍÑ¤¬¹¹ð¤È°ã¤¤¤¹¤®¤ÆºÇ°¦¤Î²ÈÂ²¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¸å¤Ëº¤ÏÇ¤·¡¢¿´¤ò¤«¤Íð¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¶¤Ë²ÈÂ²Áò¤Ê¤É¾®¤µ¤ÊÁòµ·¤òÁª¤Ö¿Í¤¬Áý¤¨¡¢Áòµ·Ã±²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¶È³¦¤À¤¬¡¢¡ÖÎÁ¶â¤ò¿á¤Ã³Ý¤±¤ë¤ä¤êÊý¤¬¤è¤ê¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀìÌç²È¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¥Ü¥Ã¥¿¥¯¥êÁòµ·¡É¤Î¼ê¸ý
¡Ö¡È»ÔÌ±Áòµ·¡É¤È¤¤¤¤¤Ê¤¬¤é100Ëü±ß¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¡×¥Ü¥Ã¥¿¥¯¥ê»öÎã¤â
²ÈÂ²¤òË´¤¯¤·¤¿A¤µ¤ó¤ÏºÇÄã²Á³Ê40Ëü±ß¤«¤é¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¤¦¤¿¤¦Áòµ·¶È¼Ô¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖºÇÄã¸Â¤Î¤â¤Î¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¤½¤Î³Û¤Î¥×¥é¥ó¤òÁª¤ó¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÀâÌÀ¤òÊ¹¤¯¤È¥×¥é¥ó¤Ë¤Ï¾þ¤ê¤Î²Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¸Î¿Í¤ÎÃåÊª¤ÏÍá°á¤ß¤¿¤¤¤Ê´ÊÁÇ¤Ê¤â¤Î¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¡Ä¡×¤È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÈñÍÑ¤ÏÁ´Éô¤ÇÌó170Ëü±ß¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯Ê¬³ä¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤¿――¡£
¾ÃÈñÀ¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡Ö¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ë¤Ï¡¢Áòµ·¤ËÍí¤à¶ì¾ð¤äÁêÃÌ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
Æ±¥»¥ó¥¿ー¤Î»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡Ö¸«ÀÑ¤â¤ê¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤Áòµ·¼Ò¤Ç¤Û¤³¤ê¤Þ¤ß¤ì¤ÎÁÒ¸Ë¤Î¤è¤¦¤ÊºØ¾ì¤ò¤¢¤Æ¤¬¤ï¤ì¡¢¡È»ÔÌ±Áòµ·¡É¤È¤¤¤¤¤Ê¤¬¤é100Ëü±ß¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤Î¥Ü¥Ã¥¿¥¯¥ê»öÎã¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥»¥ó¥¿ー¤ÎÁòµ·Ê¬ÌîÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÁòµ·¤Î½àÈ÷¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¤â¤·¤â¤Î»þ¤ËÈ÷¤¨¡¢Áòµ·¤Î´õË¾¤ä¥¤¥áー¥¸¤ò¹Í¤¨¡¢»öÁ°¤Ë¶È¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¼ý½¸¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È½àÈ÷¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¸ì¤ë¡£
Áòµ·Íí¤ß¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿ÁêÃÌ¤Ï2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï978·ï¤ÈÅý·×¤ò¼è¤ê»Ï¤á¤Æ¤«¤éºÇÂ¿·ï¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿19Ç¯ÅÙ¤Ï632·ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬22Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï951·ï¤Ë¤Þ¤ÇÁý¤¨¡¢°Ê¹ß¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥»¥ó¥¿ーÃ´Åö¼Ô¤â¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¶´¤ó¤ÇÁêÃÌ¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤Ê¤¼¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£Áòµ·¶È¤Î·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¡Ö°¦¤¬ÅÁ¤ï¤ëÁòµ·¡×¤ÎÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢½õ¸À¤ò¤¹¤ëÁòµ·ÁêÃÌ°÷¡¦¾¾À¥¶µ°ì»á¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¿Í¤ò½¸¤á¤¿¤ªÁò¼°¤¬¤Ç¤¤º¡¢²ÈÂ²Áò¤Ê¤É¾®¤µ¤ÊÁòµ·¤¬Áý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¸å¤â¡Ø¡Ê¸Î¿Í¤ÎÃÎ¿Í¤ò¡Ë¸Æ¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¼°¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤Ï¸º¤ê¡¢¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¿Í·ïÈñ¤Ï¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÁòµ·¤Î¡È²¡¤·Çä¤ê¡É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¾¾À¥»á¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
ºÇ¶áÌÜÎ©¤Ä¶¯°ú¤Ê¼êË¡¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿Áòµ·ÆâÍÆ¤ä³Û¤¬°ã¤¦¤¿¤á°äÂ²¤¬¶È¼Ô¤òÂå¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È50Ëü±ß¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ËÜÍè¤ÏÄ¹´ü´Ö°ÂÃÖ¤·¤Ê¤¤¸Â¤êÉÔÉ¬Í×¤Ê¤´°äÂÎ¤Î¾ÃÆÇ¡¢ËÉÉå½èÍý¡¢½¤Éü¡¢»à²½¾Ñ¤Ê¤É¡¢±ÒÀ¸Åª¤ËÊÝÁ´¤¹¤ë¡Ö¥¨¥ó¥Ðー¥ß¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤ò´ðËÜÎÁ¶â¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°äÂ²¤Î¿´Íý¤È¤·¤Æ¡Ø°äÂÎ¤¬½ý¤à¤Î¤â¿´ÇÛ¤Ê¤ó¤Ç¥¨¥ó¥Ðー¥ß¥ó¥°¤ä¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ÈÃÇ¤ê¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤¿¤À¡¢¶ì¾ð¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿·¤·¤¤¼ê¸ý¤ÎÅÐ¾ì°Ê¾å¤Ë¡ÖÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¤ä¤êÊý¤¬¤è¤ê¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°¼Á¤ÊÎã¤Ç¤Ï¡¢ÌóÂ«¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼°¤Ç¤ÎÂÐÌÌ¤Ï°ì½Ö¤À¤«¤é¤È¤´°äÂÎ¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¤»¤º¡¢°äÂ²¤¬ÉÔ¿³¤¬¤ë¤È¡Ø»à²½¾Ñ¤Ê¤ó¤ÇÇö²½¾Ñ¤Ç¤¹¡Ù¡Ø²ÐÁò¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°²ÐÁò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¶È¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ëº×ÃÅ¤Î¶¡¤¨Êª¤Î²ÌÊª¤ò¸«ÀÚ¤êÉÊ¤Ç¤½¤í¤¨¤¿¤ê¡¢¡Ø¤ªÀþ¹á¤Î¹á¤ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é½èÊ¬¤·¤È¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤ËÅÏ¤µ¤º»È¤¤²ó¤·¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤ÆÁòµ·ÈñÍÑ¤ËÍí¤ó¤Ç¤Ï¡¢°ÍÍê¼Ô¤¬Ê§¤¦³Û¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò»öÁ°¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë¶È¼Ô¤Ï¡Ö1³ä¡×¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤¤¤È¾¾À¥»á¤Ï¸À¤¦¡£
ÈñÍÑ¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤¹¤ëÈó¾ï¤ËÃ±½ã¤ÊÊýË¡
Â¿¤¯¤Î¶È¼Ô¤ÇÁòµ·Á°¤ËÁí³Û¤ÎÌÜ°Â¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤ÎA¤µ¤ó¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡Ö¥×¥é¥ó¡×¤Ë¤è¤ë±Ä¶È¤À¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢²ÈÂ²Áò¤Î¥×¥é¥ó¤ò50Ëü±ß¤«¤éÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤È¹¹ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥×¥é¥ó¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç´ðËÜÎÁ¶â¤Ç¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ê¤·¤Ë¤ÏÁòµ·¼«ÂÎ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¾®¤µ¤¤»ú¤Ç¡ØÊÌÅÓÎÁ¶â¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¸ý¤¢¤ó¤°¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥¹¤â´ðËÜ¥×¥é¥ó¤Ë´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤´°äÂÎ¤òÎäÂ¢¤Ç¤¤ë°ÂÃÖ¼¼¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢ÉáÄÌ¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¶È¼Ô¤Ï¡Ø»È¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¡Ê¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥¹¤ò¡Ë¤ªÇä¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÁòµ·ÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÁòµ·¶È¼Ô°Ê³°¤Ë¤â»ÙÊ§Àè¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£
¡ÖÁòµ·ÈñÍÑ¤ÏÁòµ·¶È¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²ÐÁò¾ì¤ä¿©»ö¤ò½Ð¤¹ÎÁÍýÅ¹¤µ¤ó¡¢¹áÅµÊÖ¤·¶È¼Ô¤µ¤ó¤Ê¤É¤ËÊÌ¤Ë»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢Áòµ·¶È¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÊÌ¤Î»Ù½Ð¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òºÇ½é¤Ë¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊý¤âÁòµ·Á´ÂÎ¤Ç²¿¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤º¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯Áòµ·²°¤µ¤ó¤Ë¸À¤¨¤ÐÁ´Éô¤½¤í¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤âÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈñÍÑ¤ÎÁ´ÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁòµ·²°¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï1³ä¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
¤¿¤À¡¢¤½¤Î1³ä¤Ë±¿¤è¤¯Åö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤¹¤ë½Ñ¤Ï¤¢¤ë¡£
¡ÖËÉ¤°ÊýË¡¤ÏÈó¾ï¤ËÃ±½ã¤Ç¡¢Áòµ·¶È¼Ô¤«¤é¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡Ø¤³¤ÎÂ¾¤Ë»ÙÊ§¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È³ÎÇ§¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Îºî¶È¤ÏÀäÂÐ¤ËÃ¯¤«¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£Áòµ·¤Î¸«ÀÑ¤â¤êÁêÃÌ¤ÏÉáÄÌ2»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¤³¤ì°Ê¾åÊ§¤¦¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ù¤ÈÇ°²¡¤·¤ò¤¹¤ë¸ò¾Ä¤ò¿ô¼Ò¤È¹Ô¤Ê¤Ã¤ÆÁê¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ç¤Ï»þ´ÖÅª¤Ë¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤ÆÅÅÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä¾ÀÜ²ñ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
Â¾Êý¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë²Á³Ê¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï¡ÖÎÌ»º·¿¡×¤ÎÁòµ·¶È¼Ô¤òÁª¤ó¤À¾ì¹ç¤Ç¡¢¤³¤ì¤È¤ÏÊÌ¤ËÀ¸Á°¤ÎËÜ¿Í¤ä°äÂ²¤Î´õË¾¤ò¼°¤ÎÆâÍÆ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¡ÖÄó°Æ·¿¡×¤ÎÁòµ·¤ò¹Ô¤Ê¤¦¶È¼Ô¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸Î¿Í¤Î´õË¾¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤½¤Î¿Í¤é¤·¤¤Áòµ·¤Ç¡¢¸Î¿Í¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦°äÂ²¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÇÎÁ¶â¤Î¹â¤¤¤«°Â¤¤¤«¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÆüËÜ¤Î»àË´¼Ô¿ô¤ÏºòÇ¯½é¤á¤ÆÇ¯´Ö160Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Áòµ·¤Ç¸«Á÷¤é¤ì¤ëÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Áòµ·¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ä°¦¤¹¤ë¿Í¤ÎÊÌ¤ì¤Î¾ì¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢»öÁ°¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ