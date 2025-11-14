Amazonでは毎日タイムセールを開催中。人気家電ブランド「ダイソン」のヘアドライヤーも、お得に手に入れるチャンスです！

ダイソンの人気ドライヤーが26％オフでお得

今回のタイムセールでは、ダイソンが販売する「Dyson Supersonic Nural Shineヘアドライヤー 」の限定カラー「さくらチェリー」が、26％オフの39,800円（税込）で販売されています。

↑「Dyson Supersonic Nural Shineヘアドライヤー さくらチェリー」

「Dyson Supersonic Nural Shineヘアドライヤー 」は、独自のNuralセンサーを搭載した製品。スカルプモードをオンにすれば、髪との距離を測定して風温を自動で調整し、頭皮を55度の快適な温度に維持してくれるとのこと。また、エアマルチプライアー、インテリジェントヒートコントロール、ハイパーディミアムモーターの3つの独自テクノロジーにより、3.0㎥/分のパワフルな風で「低温なのに速乾」を実現し、頭皮や髪の毛への熱ダメージを軽減するとうたいます。

↑独自の自動温度調節機能で髪との距離を測定し、風量を調節。

↑速乾により熱ダメージを軽減。

さらに、用途に応じて使い分けられる低温ツール・なめらかツール・つや出しツールの3つのアタッチメントも付属。低温ツールとなめらかツールはスカルプモードに対応しており、低温で優しい風で乾かし、シルクのような指触りに仕上げてくれるそう。また、つや出しツールは、一緒に使える2つのモードと併用することで、なめらかでつやのある髪が目指せるといいます。

↑3つのアタッチメント：低温ツール、つや出しツール、なめらかツール

↑2つのモードに対応したつや出しツールでツヤ髪へ。

「Dyson Supersonic Nural Shineヘアドライヤー 」のかわいらしい限定カラー「さくらチェリー」をお得にゲットできるのは今！ この機会にぜひ手に入れてみてはいかがでしょうか。

Dyson(ダイソン) ドライヤー Dyson Supersonic Nural™ Shineヘアドライヤー さくらチェリー (HD16 KP AM) 大風量 速乾 スカルプケア【Amazon.co.jp限定】【パワフルな風だから、低温なのに速乾】 Dyson(ダイソン) \39,800 （2025/11/14 11:41時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post ダイソンの高級ドライヤーがAmazonで26％オフ！ 独自の自動温度調節で低温なのに速乾 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.