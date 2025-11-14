立ちんぼは壊滅か。高市早苗首相が国会で買春行為の罰則化を検討するよう法務大臣に指示したことが話題だ。

やり取りがあったのは１１日の衆院予算委員会だった。有志の会の緒方林太郎衆院議員は売春防止法をテーマに質問。「売春防止法は売春をする者による勧誘が罰せられる」と勧誘した売春側への罰則はあると指摘した上で、「なぜかというと社会の風紀を乱し、公衆に迷惑を及ぼすという理由。ようするに街娼は見た目が悪くて邪魔なのでとっつかまえますということ。これはまったくというほど現代性がない」と主張した。

続けて「売春の相手方を罰するように平口（洋）法務大臣に指示を出してほしい。はいかイエスで答弁ください」と求めた。高市氏は「はいかイエスですか…」と苦笑しながらも「売春の相手方への処罰の必要性ということで、売買春のかかる規制のあり方について法務大臣に指示いたします」と明言した。売春の相手方とは買春側ということだ。現状は買う側に罰則はない。

このやり取りの背景には、東京・新宿区の歌舞伎町にある大久保公園周辺で若い女性が立ちんぼをしており社会問題となっていることがあるとみられる。今では外国人旅行者にも有名になっている。

歌舞伎町事情に詳しいジャーナリストは「買春の罰則化は立ちんぼが念頭にあるのではないか。最近は外国人のツアー客も大久保公園を通りかかるくらい。交渉する人もいます。トー横見学に来ていたオーストラリア人観光客に取材したら立ちんぼのことを知っていました」と明かした。

大久保公園の立ちんぼは今や国際的な問題になっている。政府として放ってはおけないわけだ。「買春の罰則化となれば警察も摘発に力を入れるでしょう。ましてや罰則化直後は見せしめに人員を大量投入することになります。立ちんぼは壊滅です」（同）

懸念もある。「買春を罰則化すると、そこにつけ込んだ美人局が増えることが懸念されます。お金出さないと警察に突き出すぞと。もっとも買春がなくなれば美人局もないわけですが」（同）

果たしてどうなるのか。