¡¡µþÅÔ»ÔÃæ¿´Éô¤òÆîËÌ¤Ë´Ó¤¯»ûÄ®ÄÌ¤ÎÅ¹¼ç¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ë¾¦Å¹³¹¿¶¶½ÁÈ¹ç»ûÄ®²ñ¤Ï¡¢Æó¾ò-´ÝÂÀÄ®´Ö¡ÊÃæµþ¶è¡Ë¤ÇÊâ¹Ô¼ÔÅ·¹ñ¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤ÁÏ½Ð»ö¶È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë»ñ¶â¤ò¡¢14Æü¤«¤é¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÊç¤ë¡£»ö¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ëµþÅÔ»Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥À¥ì¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇfor Good¡×¾å¤Ç2026Ç¯3·î27Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Êâ¹Ô¼ÔÅ·¹ñ¤Ê¤É¤Ï2026Ç¯Ãæ¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÌÜÉ¸³Û¤ËÃ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤âµ¬ÌÏ¤ò½Ì¾®¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£
¡¡´óÉÕ¤¬ÌÜÉ¸¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»ûÄ®²ñ¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤Ë¤µ¤é¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤Û¤«¡¢µþÅÔ»Ô¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¾¦Å¹³¹»Ù±ç»ö¶È¤Îºâ¸»¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¡£´óÉÕ¼Ô¤Ë¤Ï¾¦Å¹³¹¿¶¶½ÁÈ¹ç»ûÄ®²ñ¤«¤é´óÉÕ¤Ë±þ¤¸¤¿ÊÖÎé¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Þ¤¿¤Ï¼«¼£ÂÎ¤¬Ç§Äê¤·¤¿ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¹Ô¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤«¤é´óÉÕ¤òÊç¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£´óÉÕ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ´óÉÕ¼Ô¤Î½êÆÀÀÇ¤È½»Ì±ÀÇ¤¬¹µ½ü¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢»Ô³°¤Î´ë¶È¤¬10Ëü±ß¤òÄ¶¤¹´óÉÕ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤È¤Ê¤ê¡¢´óÉÕ³Û¤ÎºÇÂç9³ä¤ËÁêÅö¤¹¤ëË¡¿ÍÀÇ¤Ê¤É¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»ûÄ®ÄÌ¤Ï¡¢°ÈÇÏ¸ýÄÌ¤È¤Î¸òº¹ÅÀ¡ÊËÌ¶è¡Ë¤«¤é¸Þ¾òÄÌ¤È¤Î¸òº¹ÅÀ¡Ê²¼µþ¶è¡Ë¤Þ¤ÇÌó4.6¥¥í¤òÆîËÌ¤Ë·ë¤Ö¡£Ê¿°Âµþ¤ÎÅìÃ¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ÎÁê¼¡¤°ÀïÍð¤Ç±¦µþ¤¬¿êÂà¤¹¤ëÃæ¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤¬±èÀþ¤Ë»û¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ÎÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á¡¢Æó¾ò-´ÝÂÀÄ®´Ö¤Ï³¹Ï©¼ù¤Î¤¢¤ëÊâÆ»ÉÕ¤Æ»Ï©¤Ç¡¢µþÅÔ¤é¤·¤¤É÷¾ð¤òÉº¤ï¤»¤ëµþÄ®²°¤äÄ®²°É÷¤ÎÌÚÂ¤Å¹ÊÞ¤â¤¢¤ê¡¢Ìó70Å¹¤¬»ûÄ®²ñ¤òÁÈ¿¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áý¤¨Â³¤±¤ëË¬ÆüµÒ¤Ï»Í¾ò²Ï¸¶Ä®¡ÊÃæµþ¶è¡¢²¼µþ¶è¡Ë¤«¤éµÀ±à¡ÊÅì»³¶è¡Ë¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ë¬ÆüµÒ¤é¤òÃÏ°è¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢µ¤·Ú¤Ë¸òÎ®¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÊâ¹Ô¼ÔÅ·¹ñ¤¬´ë²è¤µ¤ì¤¿¡£