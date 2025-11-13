歌手の美川憲一が１３日、パーキンソン病であることを公表した。

美川は所属事務所を通じ文書を発表。「洞不全症候群」と診断され、ペースメーカーの埋め込む手術を受けたが、その後「術後経過は順調だったのですが、リハビリの際に違和感を感じ、再度精密検査を行った結果『パーキンソン病』であることが判明しました」と説明した。

「入院による筋力低下もございますが、現在、筋力トレーニングに努めております」といい、今後は「本人の強い意向も踏まえ、担当医師と慎重に協議を重ね、万全のメディカルサポート体制を整えた上で、下記公演より再開させて頂く予定です」とし、１２月１４日、名鉄トヨタホテルでのコロッケとのクリスマスディナーショー、１２月１６日に長崎スタジアムシティＨＡＰＰＩＮＥＳＳ ＡＲＥＮＡで開催の「ザ・ゴールデンステージ」から活動を再開するとした。

「投薬治療とリハビリを続けながらの活動となりますので、ご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、ご理解いただけますと幸いです」と結んだ。

美川は今年９月に洞不全症候群のため、ペースメーカーを取り付ける手術を受けたことを公表。しばらくの間休養するとしていた。

パーキンソン病とは、体の震えや、動作緩慢、筋肉のこわばりなどの症状が特徴的な病気。