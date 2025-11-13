《私事ではございますが、柄本時生とさとうほなみは本日、11月13日に入籍いたしましたことをご報告いたします。これからも感動と初心を忘れず ふたりで歩んで参ります》

【写真】エモすぎる…満面の笑みのモノクロ写真で結婚を報告したふたり

芸能一家に新たな家族

11月13日、俳優の柄本時生と女優のさとうほなみが結婚を発表。それぞれ自身のインスタグラムで冒頭のように報告し、投稿には満面の笑みで映る夫婦のモノクロ写真が添えられていた。

「柄本時生さんは、柄本明さん、角替和枝さん夫妻の次男で、兄は俳優の柄本佑さん。芸能一家に生まれた二世俳優ですが、その確かな実力から、ドラマや映画で、数々の話題作に出演。“二世俳優”ではなく、“実力派俳優”として知られています。

一方のさとうほなみさんは、4人組人気バンド『ゲスの極み乙女。』で“ほな・いこか”名義でドラマーとしても活動。2017年に放送されたテレビ朝日系ドラマ『黒革の手帖』で、さとうほなみ名義で女優デビューを果たしています。ふたりとも1989年生まれの36歳で、ともに再婚となります」（スポーツ紙記者、以下同）

ふたりの結婚報告には、ネット上で多数の祝福コメントが寄せられている。

「ふたりの接点はいくつかあり、2023年には柄本さんの地元の友人が立ち上げたアパレルブランドのモデルで共演。昨年にはテレビ東京系のドラマ『錦糸町パラダイス〜渋谷から一本〜』でも共演を果たしています。

今年2月、一部で熱愛が報じられ、5月にも手つなぎデートが目撃されています。年齢も同じで、過去には同じような経験もしていることから、お互いに気持ち分かり合える部分が多かったのでしょう。順調に愛を育んでこられたのだと思います」

2月に熱愛が報じられた際は、ふたりの事務所はともに「プライベートは本人に任せている」との見解を示したが、ネット上でも目撃情報がいくつか上がっていることもあり、隠すことはしなかったのだと思われる。

「さとうほなみさん（ほな・いこか）は“美人すぎるドラマ―”として紹介されることもあり、男性ファンも多く、中には“ガチ恋”勢もいますが、結婚発表は祝福コメントで溢れています。

もちろんご本人の性格やこれまでの振る舞いを踏まえて、好感を得ているということもあるでしょうが、交際を隠す素振りを見せず、あえてオープンにしていたことも、ファンから受け入れられた要因になったのではないでしょうか」

芸能一家に新たな風が吹き込まれた。