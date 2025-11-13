東京午前のドル円は１５５．０１円付近まで強含んだ後、１５４．６３円付近まで押し戻されたが、方向感は限定的。米政府機関の一部閉鎖が解除されたことがドル円の支えとなっているものの、目立った上振れは見られない。統計システムの損傷により１０月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）や米雇用統計が発表されない可能性が高いと発表されており、米景気・物価見通しは変化しづらく、模様眺めムードが強い。



豪ドル円は１０１．６６円付近まで上昇し、１年ぶりの高値を更新。堅調な豪雇用統計を手がかりに豪追加利下げ観測が後退している。



ユーロ円は１７９．５０円まで上昇し、最高値を更新。上げ一服後は１７９円前半で推移。ポンド円は２０３．３３円まで強含んだ後、２０３円付近でやや重い。



