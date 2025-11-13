´Ú¹ñ¤ò½±¤Ã¤¿¡È¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢Â¤Á¥½ê¡É¤Î¾×·â¡Ä¸¶Àø·úÂ¤¡¢ÍÉ¤é¤°¼çÆ³¸¢
¡ÖÈñÍÑ¤ÎÅ¥¾Â²½¡×·üÇ°
·³´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1ÀÉ¤¢¤¿¤ê¤Î·úÂ¤Èñ¤ÏºÇÂç5Ãû¥¦¥©¥ó¡ÊÌó5,500²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£4ÀÉ·úÂ¤¤òÁÛÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢Áí³Û20Ãû¥¦¥©¥óÄ¶¡£¤³¤ì¤ÏÍèÇ¯ÅÙËÉ±ÒÎÏ²þÁ±Èñ¡ÊÌó20Ãû¥¦¥©¥ó¡Ë¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Êü¼ÍÀþ¼×ÊÃÀßÈ÷¤äÀìÍÑ¥É¥Ã¥¯¤Î¿·Àß¤Ê¤É¡¢´ðÈ×À°È÷Èñ¤Ï¤³¤ì¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç·úÂ¤¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢´Ú¹ñÀ½¤ÎÉôÉÊ¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍ¢Á÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÂÀÊ¿ÍÎ¤ò²£ÃÇ¤·¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤ò·Ð¤ÆÊÆÅì³¤´ß¤Î¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¹Á¤Þ¤Ç±¿¤ÖÌó1¤«·î¤Î¹ÒÏ©¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢ÊªÎ®¥³¥¹¥È¤ÏÇüÂç¤Ë¤Ê¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤¬´ØÀÇ¤ò²Ý¤»¤ÐÉéÃ´¤Ï¤µ¤é¤ËËÄ¤é¤à¡£
»º¶È³¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤¬½Ð»ñ¤·¤ÆÊÆÂ¤Á¥½ê¤ò¶áÂå²½¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·üÇ°¤¹¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢Â¤Á¥½ê¤òÌ±´Ö¡¦·³ÍÑ¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÂ¤Á¥µòÅÀ¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤µ¤»¤ë¹½ÁÛ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÊÆÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸ÛÍÑ¤ÈÃÏ°è·ÐºÑ¤ò»É·ã¤¹¤ë¡È°ìÀÐÆóÄ»¡É¤ÎÄó°Æ¤À¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈñÍÑ¤ÎÅ¥¾Â²½¤ò¾·¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë±¿ÍÑ¡¦°Ý»ý¥³¥¹¥È¤âÌäÂê¤À¡£ÊÆ¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢µé¸¶Àø¤ÎÇ¯´Ö°Ý»ýÈñ¤Ï5,000Ëü¡Á1²¯7,000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó720¡Á2,500²¯±ß¡Ë¤Ë¾å¤ë¡£¸¶»ÒÏ§À°È÷¤äÊü¼ÍÀþ´ÉÍý¡¢ÀìÌçµ»½Ñ¼Ô¤Î¿Í·ïÈñ¡¢ÉôÉÊÊäµëÈñ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£À°È÷¤òÊÆ¹ñ¤Ç¹Ô¤¦¾ì¹ç¡¢´Ú¹ñÂ¦¤¬¤¹¤Ù¤ÆÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
·³¤Î¤¢¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖE-737Áá´ü·Ù²üµ¡¤ÎÀ°È÷¤â¡¢ÊÆ¹ñ¿Íµ»»Õ¤·¤«¿¨¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¸¶Àø¤Ê¤é¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÀ©Ìó¤¬¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤¬¡È¼«¹ñ¤ÎÀø¿å´Ï¡É¤òÊÝÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À°È÷¤â±¿ÍÑ¤âÊÆ¹ñ¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤±¤ì¤ÐÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ì·½â¤Ë´Ù¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
·úÂ¤ÃÏ¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë·ÐºÑÉéÃ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ»½Ñ¼ç¸¢¤ÎÁÓ¼º¥ê¥¹¥¯¤ò¤â¤Ï¤é¤à¡£´Ú¹ñ¤¬ÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡ÖÆÈ¼«¸¶Àø¡×¤ÎÍýÁÛ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¾¦¶ÈÅª»×ÏÇ¤ÎÃæ¤Ç·Á³¼²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£