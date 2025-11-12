【LEPSIM】がかなりおしゃれ！ 40・50代が即こなれる♡「大本命アウター」

今シーズンの1軍アウターをまだ見つけられていないミドル世代は、デザイン性の高いアイテムが揃う【LEPSIM（レプシィム）】をチェックして。旬のレイヤードコーデが簡単に完成するセットアイテムや、トレンドのトラッドスタイルを楽しめそうなチェック柄コートなど、一点投入するだけで、今っぽくこなれ感のあるコーデを楽しめるアウターが続々登場。

バサッと羽織るだけで即こなれるファーブルゾン

【LEPSIM】「ドロストマイクロファーブルゾン」\9,990（税込）

「細かいファーの素材を使用したブルゾン」（公式オンラインストアより）は、一点投入するだけでトレンドコーデを楽しめるのが魅力。裾のドローコードをキュッと絞れば、コクーンシルエットへ変化。気分やシーンに合わせてスタイリングできます。ゆったりと着られるサイズ感で、中に着込んでももたつきにくそうなのも嬉しいポイント。

旬のレイヤードコーデが即完成するセットアイテム

【LEPSIM】「ファーベスト＊ブルゾン《2点セット》」\14,990（税込）

こだわりのキルティング柄がおしゃれなブルゾンに、トレンド感のあるファーベストがセットになっているこちらは、旬のレイヤードスタイルが即完成。それぞれ単体でも使えるため、コーデのバリエーションも広がりそう。ボリューム感があるので、ボトムスをタイトにまとめればメリハリ感のある着こなしを楽しめます。

楽に着られてサマ見えするドッキングボアコート

【LEPSIM】「切り替えライトボアコート」\7,700（税込）

モコモコとしたボア素材が可愛いコート。公式オンラインストアによると「今年は粒の大きさの違う素材を合わせたドッキング仕様にアップデートしました」とのこと。パイピングもアクセントになり、バサッと羽織るだけでサマ見え。重さ約640gの軽量設計で、楽な着心地も実感できそうです。

トラッドスタイルを楽しめる主役級コート

【LEPSIM】「ウーリーダブルミドルチェックコート」\11,990（税込）

チェック柄がトラッドなムードを演出。落ち着いた配色で大人っぽく上品に着こなしやすいコートは、オンにもオフにも活躍しそう。ウールブレンド素材とヒップまですっぽり隠れる長めの着丈で、防寒対策もバッチリできそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i